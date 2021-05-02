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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Üç takım, bütçe sınırının ihlali halinde sportif cezalar verilmesini istemiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, üç takımın, yeni getirilen bütçe sınırlamasının ihlali durumunda sportif cezalar verilmemesi yönünde oy kullandığını açıkladı.

Üç takım, bütçe sınırının ihlali halinde sportif cezalar verilmesini istemiyor

Formula 1, 2021 sezonu için takımlara bir bütçe sınırlaması getirmiş ve bunu 145 milyon dolar olarak belirlemişti.

Finansal regülasyonlar, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden takıma finansal cezalar ve 'ufak' sportif kuralları cezalarının takımlara verileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen son Formula 1 Komisyonu toplantısında, 3 takım, kuralların ihlal edilmesi durumunda spor kuralları cezası verilmesine karşı çıkmış. 

Motorsport.com'a gelen bilgiler, bu 3 takımın Red Bull, AlphaTauri ve Ferrari olduğu yönünde.

Cuma günü verdiği röportajlarda Wolff, Formula 1'in yeni bütçe sınırlaması kuralıyla alakalı 'açıklığa kavuşturulması ve detaylandırması gereken konular' olduğunu belirtmişti.

Cumartesi günü Motorsport.com tarafından bu konuların ne olduğu sorulan Wolff, ''Takımların çoğu, 10 takımdan 7'si, bütçe sınırlamasının ihlal edilmesi durumunda sportif yaptırımların uygulanmasına 'evet' oyu attı.''

''Şu anda bütçe sınırlamasını ihlal ederseniz, sadece finansal yaptırımlara maruz kalıyorsunuz. 3 takım, bu oylamada 'hayır' oyunu kullandı yani bir nevi 'finansal bir cezayı alabiliriz ama sportif cezalar olmaz' dediler.''

''Bu biraz garip ama şimdi neden bunu istemediklerini, hangi regülasyonlarla rahat hissetmediklerini anlamamız gerek.''

''Şu anki hedefimiz önümüzdeki haftalarda bu sorunu çözmek ve sonrasında herkes finansal regülasyonları ihlal etmenin cezalarının, teknik regülasyonları ihlal etmekle aynı olması gerektiğini anlamalı.''

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2021 senesi için bütçe sınırlaması getirilmesi, 2019 yılında planlanmıştı. Hedeflenen maksimum harcama miktarı bir senede 175 milyon dolardı ancak COVID-19'un getirdiği ekonomik sıkıntıların ardından bu, bir senede 145 milyon olarak değiştirildi.

Seneye bu sınırlamanın 140 milyon dolara ve 2023'de de 135 milyon dolara indirilmesi hedefleniyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Cuma günü, bütçe sınırlamasının ihlal edilmesi durumunda verilecek cezaların 'zaten açık' olduğunu belirtmişti.

Konu hakkında konuşan Horner, ''Prosedürler hakkında tartışmalar var ki bütçe sınırlaması yeni bir regülasyon olduğundan bu  normal. Kurallar hakkındaki her şey son halini alıyor.''

''Umuyorum ki önümüzdeki 1 ay içinde prosedürler açıklığa kavuşturulacak.'' dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Luke Smith

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