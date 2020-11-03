Üç takım Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasını istemiyor

2020 Formula 1 sezonunun ardından Abu Dhabi'de bir genç sürücü testi yapılacak ve bu teste belli kriterleri karşılayan sürücüler katılabilecek.

Yaş önemli bir faktör olmasa da, teste katılacak sürücülerin en fazla "iki yarışa katılmış" olması gerekiyor.

39 yaşındaki Alonso, 2021 sezonunda Renault ile F1'e dönecek ve iki yıllık aradan sonra yeniden F1 aracına alışabilmesi için bu teste katılması planlanıyordu.

Renault F1 patronu Cyril Abiteboul, rakip takımlardan Alonso'nun teste katılmasına izin vermelerini istedi.

Ancak Extra Bladet'e göre üç takım buna karşı çıktı. Bu üç takımın Racing Point, McLaren ve Haas olduğu ifade ediliyor.

McLaren patronu Andreas Seidl, "Bu testin amacı genç sürücüleri test etmek ve Fernando'nun bu teste katılımı testin amacıyla uyumlu değil." dedi.

Haas F1 patronu Gunther Steiner da açık şekilde tepkisini ortaya koydu.

Steiner, “Kurallar, bunların genç sürücülere yönelik testler olduğunu ortaya koyuyor. 39 yaşında ve iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ismin teste katılımı, kurallarla uyumlu değil."

"Bu tür testler için, ekiplerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor ve eğer durum böyle değilse, gücenmemelisiniz. Sonuçta kural kuraldır." dedi.