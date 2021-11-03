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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Üç pilot Meksika'da yeni motora geçebilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Auto Motor und Sport'a göre Esteban Ocon, Lance Stroll ve Lando Norris, Meksika'da yeni motora geçmek durumunda kalabilirler.

Üç pilot Meksika'da yeni motora geçebilir

Bu yıl hemen hemen tüm takımlar izin verilenden daha fazla motor kullandıkları için en az bir kez grid cezası aldılar.

Özellikle yaşanan dayanıklılık sorunları nedeniyle Mercedes, turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez bu kadar çok ceza almış durumda.

Mercedes fabrika takımı pilotları halihazırda zaten ceza aldılar. Hatta Valtteri Bottas üç kez grid cezası aldı. Mclaren'da Daniel Ricciardo, Aston Martin'de Sebastian Vettel ve Williams'ın her iki pilot da dördüncü motoruna geçti.

Şimdi gözler Meksika'ya çevrilmiş durumda ve bu hafta sonu en az üç pilotun yeni motora geçeceği iddia ediliyor.

Auto Motor und Sport'a göre Alpine pilotu Esteban Ocon'un Meksika'da yeni motora geçeceği neredeyse kesin gibi. Fransız pilotun takım arkadaşı Fernando Alonso, bu yılki dördüncü ünitesine Amerika'da geçmişti.

Ayrıca AMuS, McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris ve Aston Martin'in Kanadalı pilotu Lance Stroll'ün de yeni motora geçebileceğini iddia etti. Bu kararın hafta sonu verilmesi bekleniyor.

Bir başka şüpheli isimse Lewis Hamilton. İngiliz pilot zaten dördüncü motoruna geçse de, dayanıklılık sorunlarıyla ilgili şüpheler nedeniyle beşinci motoruna geçmek zorunda kalabilir. Bu konunun da yine hafta sonu netleşmesi bekleniyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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