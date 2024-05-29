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Formula 1 Monako GP

Üç milyon dolarlık hasarın ardından Red Bull'un başı yedek parça konusunda dertte

Red Bull, Monako'daki kaza sonrası yedek parça konusunda sorun yaşıyor gibi görünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Marshals remove the car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, from the circuit after an opening lap crash

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in Monako Grand Prix'sinin ilk turunda yaşadığı temas ardından, pek çok açıdan zorlanmalarını bekliyor.

Kurallar gereği takımlar, 2024 yılında sadece 135 milyon dolarlık bir bütçe sınırına sahip ve bundan daha fazlasını harcayamıyorlar.

Red Bull'un hesaplamalarına göre Sergio Perez'in Monako'daki kazası yaklaşık 2.5 ila 3 milyon dolarlık bir hasara yol açtı.

Bu, bütçe sınırına dahil olduğu için takımı zor bir dönem bekliyor çünkü güncelleme getirmekle yedek parça üretmek arasında seçim yapmaları gerekecek.

Motorsport-Magazine'e konuşan Marko, “Kaza tabii ki bizi etkileyecek."

"Aracı yeniden inşa etmek için üç milyon dolay gerekecek ve en kötü senaryoda aracı güncellemek için daha az paramız olacak."

"Ferrari ve McLaren'ın artan performansı nedeniyle ek güncellemeler almak zorundaysak, doğal olarak zor durumda kalacağız.”

"Yakında bir kaza daha olursa,  iki araç için de yeterli yedek parçamız olmayacak." dedi.

Car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 after the crash

Car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 after the crash

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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