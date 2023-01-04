Üç koltuklu F1 aracı önümüzdeki aylarda piste dönüyor
2000'lerin başında spordan çekilen Arrows F1'in üç koltuklu özel aracı, önümüzdeki aylarda Adelaide'de piste çıkacak.
Arrows AX3, çoğunlukla festivallerde kullanılan ünlü Victoria Park pistinin kısaltılmış versiyonunda gösteri sürüşlerine katılacak.
İzleyiciler çok yakında başlatılacak bir çekilişin parçası olarak araçla tur atma şansına sahip olacaklar.
Arrows, AX3'ü ilk olarak 2001 yılında tanıtım amacıyla geliştirmiş ve üretmişti. Aracın temeli ise 2000 F1 sezonunda kullanılan ve 3.5 litrelik Hart V10 motoruna sahip Arrows A21'e dayanıyor.
Üç koltuklu Arrows, Avustralya GP'sinden önceki hafta sonu Adelaide Motor Sporları Festivali'nin başrolünde yer alacak bir dizi eski F1 aracından biri olacak. Festivalde yer alması kesinleşen diğer araçlar ise 1989 Brabham BT58 ve 1988 Arrows A10B Megatron.
Diğer araçlar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.
Avustralya GP'si hafta sonuna giriş amacıyla düzenlenen festivalde F1'in yanı sıra Formula 5000, IndyCar, Formula 3000, S5000 gibi güçlü araçlara sahip seriler de yer alacak.
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