Sprint yarışını seven Norris: "Alonso yanlış bir şey yapmadı"

McLaren pilotu, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışına altıncı sıradan başladı ve startta Sergio Perez'i geçse de, Fernando Alonso'ya geçilmekten kurtulamadı.

Sonrasında İspanyol pilotu güzel bir atakla geride bırakan Norris, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve yarışa bu pozisyondan başlama hakkı kazandı.

Yarışın ardından konuşan Norris, 17 turluk bu mini yarıştan keyif aldığını söyledi ve Alonso'nun düzlüklerde zikzak çizmesinde yanlış bir şey olmadığını dile getirdi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Sprint yarışını beğendim çünkü bir sıra kazandım! İyiydi ve umduğumuz her şeyi elde ettiğimizi düşünüyorum."

"Daha hızlı bir araca sahip olan Red Bull'lardan birinin önüne geçtik ve ilk bölümde onları yenmeye başardık. Bu yüzden ilk kısım eğlenceliydi. Sonrasında ise temiz havada, tek başımıza finiş gördük. Şimdi diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuz konusunda daha iyi bir fikrimiz var ve bu yüzden yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Yarışa dönersek, açıkçası Fernando Alonso'nun daha yumuşak lastiklerle öne geçmeye çalışacağını biliyordum. Harika şekilde mücadele ettik fakat ilk turda lastikleri ısıtmak kolay olmadı, Fernando'dan daha yavaştım ama daha sonra avantajın benim tarafımda olacağını fark ettim. Fernando'nun beni geçtiği an dışında her şeyi sevdim! Sonrasında onu geçebilmem harikaydı."

"Fernando'nun düzlüklerde zikzak çizdiğini gördüm ama durumu tehlikeli hale getirecek kadar yakın değildik. Birileri Alonso'nun yanlış davrandığını düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. İlginç bir mücadeleydi ve önemli olan da bu."

"Bugün daha az yakıtlar virajlarda çok zorladık ve ön lastikler aşınmaya başladı. Neyse ki aracın davranışını hiçbir şekilde etkilemedi. Fakat Pazar günü daha fazla yakıtla önemli bir faktör haline gelebilir. Beşinci bitirebilirsem çok mutlu olacağım."

"Umarım taraftarlar yeni formatı beğenmiştir ve hafta sonunu daha farklı hale getirmiştir. Yarın da aynı şeyin olmasını umalım."

Lando Norris, McLaren MCL35M, waves from his cockpit after the sprint race

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images