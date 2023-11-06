Üç F1 takımı, Haas'ın pist limitleri inceleme duruşmasına çağrıldı
Red Bull, Aston Martin ve Williams, Haas'ın Formula 1 pist limiti ihlali iddialarına ilişkin inceleme talebi üzerine Çarşamba günü yapılacak duruşmaya katılmaları için FIA tarafından çağrıldılar.
Geçtiğimiz hafta sonu Haas Formula 1 takımı, Austin'deki yarışın sonuçlarının gözden geçirilmesi için FIA'ya başvuruda bulunmuştu.
Bunun nedeni, Amerikan ekibin Red Bull pilotu Sergio Perez, Williams pilotu Alexander Albon ve Aston Martin pilotu Lance Stroll gibi bazı sürücülerin pist limitlerini çok sık aşması ve bunun için cezalandırılmaları gerektiğiydi.
Özellikle sekizinci virajda, üç sürücünün çok sık pist dışına çıktığı söyleniyor.
FIA Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada davanın 8 Kasım Çarşamba günü görüşüleceğini ve Haas, Red Bull ve Williams'ın FIA tarafından davet edildiğini duyurdu.
Haas bu davada pist limitlerinin çok fazla ihlal edildiğini savunacak ve Perez ile Albon'un araç üstü görüntülerini yeni kanıt olarak sunacak.
İlk önce FIA bunun yeni ve önemli bir kanıt olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bakacak - ardından bu başvurunun onaylanmasının ardından ana değerlendirmeye geçecek. Dolayısıyla başvurunun 'yeni' ve 'önemli' kanıt eşiğini aşıp aşmadığı henüz belli değil.
FIA, Williams, Red Bull ve Aston Martin'i davet ederek olayı kendi açılarından anlatmalarına olanak tanımış oldu.
İnceleme talebi padokta şaşkınlıkla karşılandı; McLaren takım patronu Andrea Stella bu başvuruyu eleştirdi.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Son Haberler
Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"
Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı" Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"
Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"
Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı" Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"
Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"
Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil" Ralf: "Haas, Formula 1 seviyesinde bir takım değil"
Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"
Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var" Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar