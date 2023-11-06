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Üç F1 takımı, Haas'ın pist limitleri inceleme duruşmasına çağrıldı

Red Bull, Aston Martin ve Williams, Haas'ın Formula 1 pist limiti ihlali iddialarına ilişkin inceleme talebi üzerine Çarşamba günü yapılacak duruşmaya katılmaları için FIA tarafından çağrıldılar.

Editör Ezel Tan
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Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23

Geçtiğimiz hafta sonu Haas Formula 1 takımı, Austin'deki yarışın sonuçlarının gözden geçirilmesi için FIA'ya başvuruda bulunmuştu.

Bunun nedeni, Amerikan ekibin Red Bull pilotu Sergio Perez, Williams pilotu Alexander Albon ve Aston Martin pilotu Lance Stroll gibi bazı sürücülerin pist limitlerini çok sık aşması ve bunun için cezalandırılmaları gerektiğiydi.

Özellikle sekizinci virajda, üç sürücünün çok sık pist dışına çıktığı söyleniyor.

FIA Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada davanın 8 Kasım Çarşamba günü görüşüleceğini ve Haas, Red Bull ve Williams'ın FIA tarafından davet edildiğini duyurdu.

Haas bu davada pist limitlerinin çok fazla ihlal edildiğini savunacak ve Perez ile Albon'un araç üstü görüntülerini yeni kanıt olarak sunacak.

İlk önce FIA bunun yeni ve önemli bir kanıt olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bakacak - ardından bu başvurunun onaylanmasının ardından ana değerlendirmeye geçecek. Dolayısıyla başvurunun 'yeni' ve 'önemli' kanıt eşiğini aşıp aşmadığı henüz belli değil.

FIA, Williams, Red Bull ve Aston Martin'i davet ederek olayı kendi açılarından anlatmalarına olanak tanımış oldu.

İnceleme talebi padokta şaşkınlıkla karşılandı; McLaren takım patronu Andrea Stella bu başvuruyu eleştirdi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

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