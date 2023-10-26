Üç büyük F1 takımının, hâlâ cevap aradığı önemli güncellemeler

Mercedes'in yeni tabanı iyi bir potansiyel sunmuş gibi görünse de Lewis Hamilton'ın yarış sonrası tahta plaka aşınması nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından gerçekte ne gördüğümüz konusunda bir miktar belirsizlik devam ediyor.

Bu arada Aston Martin'deki son güncellemeler, takımın 1. antrenmanda büyük fren sorunları yaşaması ve bu nedenle doğru düzgün bir his edinememesi nedeniyle gölgelendi.

Takım, her iki aracını da pit yolundan başlatma ve hatta Fernando Alonso'nun aracındaki yeni parçalardan vazgeçme gibi cesur bir adım attı.

Haas da 1.antrenmanda sonra taahhüt ettiği ayarların ideal olmaktan uzak olduğunu düşündüğü için değişiklik yaptı ve araçlarını pit yolundan başlattı.

Bu nedenle her üç takım da, bu hafta sonu Meksika'da daha normal bir zaman çizelgesinin kendilerine değişiklikleri kavramak için çok daha fazla zaman tanıyacağını umuyor.

Burada, takımların yaptığı değişikliklere daha derinlemesine bir göz atıyoruz.

Mercedes'in tabanı

Fotoğraf: Giorgio Piola Mercedes W14 zemin - Austin (Eski teknik özellikler)

Mercedes'in taban güncellemesi sadece belirli bir alana münhasır değildi.

Bunun yerine, bu yeni bileşenlerin her biri, tek tek parçalarının toplamından daha fazlasını elde etmek için birlikte çalıştığından, bileşik bir performans artışı ile sonuçlanan birkaç farklı yöne genişletildi.

Dışarıdan bakıldığında değişikliklerin nerede yapıldığını görebiliyoruz, ancak aracın alt kısmı şimdilik gizli kaldığı için taban altı hacminin nasıl etkilendiğini göremiyoruz.

Bununla birlikte, tabanın üstündeki kabarcıkların yer değiştirilmesi ve/veya optimize edilmesi, altta yaratılan alanın göstergesi olarak bazı ipuçları veriyor.

Burada yaratılan ilave ve yeniden konumlandırılmış hacim, zeminin ön kenarının yükseltilmiş olması sayesinde daha fazla akış sağlıyor. İç çitler de hem şekil hem de konum olarak optimize edilmiş.

Bu arada, dış çit de sadece rampalı bölüme göre açısında değil, aynı zamanda bu geçişin önündeki ayrıntılar açısından da bir dizi ince ayar içeriyor. Daha önce bu bölgeye hakim olan uzun basamak yerini daha yumuşak tüy benzeri bir profile bırakıyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Mercedes W14 teknik detay

Mercedes, zeminin kenarında yükü arttırmak için daha fazla değişiklik yapmış ve kenar kanadının kaydırılmış ön kısmı bir kez daha değiştirilmiş.

Kaydırmalı bölümün yüksekliğinin ve şeklinin değiştirilmesi, üzerinde yer alan kanatçıklarda yapılan bir değişiklikle de birleştirildi; bu kanatçıkların şekli ve yönü, zeminde ve önündeki ilgili unsurlarda yapılan değişikliklerle daha iyi etkileşime girecek şekilde ayarlandı.

Mercedes, birkaç yarış önce Alpine'in izinden giderek bölgenin CFD ve rüzgâr tüneli testlerinde olduğu gibi gerçek dünyada da aynı performansı gösterip göstermediğini kontrol etmek için benzer bir eski usul yöntem uyguladı ve ana resimde kırmızı ok ile gördüğünüz sensör çubukları kullandı.

Aston'un ince ayarları

Fotoğraf: Giorgio Piola Aston Martin Racing AMR23 teknik detay

Aston Martin de bu yarış için zemin kenarı ve kenar kanadı tasarımını güncelledi ve takım, bu sezon şimdiye kadar kullandığı taban altı yerine başka bir versiyonu kullandı.

Gridin çoğunda görülen diğer birçok çözümle benzer bir tarza sahip olan kanadın, en öndeki bölümü yukarı katlanmış ve hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için ek kanatlar eklenmiş.

Kenar kanadın ön kısmında daha abartılı bir bükülme yaratmayı tercih eden rakiplerinin aksine, Aston Martin kenar kanadın uzunluğu boyunca yumuşak bir kavis tercih etti.

Ayrıca, rakiplerinin birçoğu zemin kenarını ve kenar kanadını tabanın arka yarısında inceltmeyi tercih ederken, Aston Martin bunu yapmayarak çok daha geniş bir alan elde etmiş.

Taban değişikliklerine paralel olarak sidepodlarda da bazı değişiklikler yapılmış, ön alt kesik daha derin hale getirilmiş ve bunun sonucunda ön çıkıntı kaldırılmış.

Sidepodun alt bölümünde, havanın aracın arkasına doğru hareket etmesi için daha geniş bir geçiş sağlayan oluklu alt kesik de yeniden düzenlendi.

Haas da Red Bull trendine geçiş yaptı

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 üstyapı detayı, Birleşik Devletler GP

Haas, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si için önemli bir güncelleme paketi sunarak, orijinal sidepod tasarımından aşağı doğru rampa tarzı çözümüne geçen son takım oldu.

Takım, Red Bull'un uyguladığı aynı metodolojiyi izleyerek sidepod'un girişinin üst ve alt dudakları arasındaki uzunlamasına eşitsizliği artırmayı tercih etti, böylece girişin alt dudağı üst dudaktan çok daha ileride yer alıyor.

Bu, hem radyatör hava girişine giren hava akışı hem de sidepod'un alt kesiği için daha etkili bir geçit oluşturulmasına yardımcı oluyor; Gövde karoseri, iç bileşenlere daha yakın bir şekilde büzülerek sarıldığı için değişikliklerden yararlanmış oldu.

Bu durum, VF-23'te bu daha yüksek konumda bulunan alt darbe kolunun etrafında oluşan alt kesiğin alt yüzündeki bir kabarcığın ortaya çıkmasıyla daha belirgin hale geliyor. Rakiplerinin çoğu bunu daha aşağıya sarkıtıp zemin içinde gizliyor.

Aşağıya doğru inen rampa karoseri aynı zamanda bir su kaydırağı veya oluk sistemiyle de tamamlanmış ancak bu tasarım; Aston Martin, Alpine ve McLaren'in sahip olduğu tasarımlar kadar ekstra derinliğe sahip değil. Onun yerine, başlangıçta pek çok takımın benimsediğini gördüğümüz daha nazik bir yaklaşım kullanılmış.

Bu arada, soğutma da revize edilerek motor kapağının omzuna çok daha fazla vurgu yapılmış. Soğutma solungaçları, daha önce sahip oldukları sidepod üzerindeki küvet benzeri yarığa yerleştirilmek yerine bu bölgeye taşınmış.

Alfa, güncelleme programına devam ediyor

Fotoğraf: Uncredited Alfa Romeo C43 zemin karşılaştırması

Alfa Romeo, ABD Grand Prix'si için zemin kenarında da değişiklikler yaptı ve zemin kenarının ikinci aşamasında çok daha uzun bir kaydırmalı kenar kanadı kullanıldı.

Bu, sonrasında uzatılmış bir zemin kenarı kesikliği ile tamamlanıyor ve kenar kanadı, sıçrama güvertesine kadar onunla birlikte ilerlemeye devam ediyor.

Rakip otomobillerde görülen tasarımlara benzer şekilde, uzun ve uzatılmış kaydırma kuşkusuz bölgeye yüklenmeye ve sonuç olarak zeminin diğer bölümlerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olacaktır.