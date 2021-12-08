Tyson Fury, Verstappen'in "kötü çocuk" gibi gösterilmesinden rahatsız

Max Verstappen, Cidde'de yaşananlardan sonra özellikle İngiliz basını tarafından büyük eleştirilere maruz kaldı ve Martin Brundle bunu bir adım ileri taşıyarak, Verstappen'i "sürüş tarzını düşünmeye" çağırdı.

Hollandalı pilot, Abu Dhabi'de podyuma çıktığı takdirde, bir sezonda en çok podyuma çıkan pilot olacak ve bu yıl şimdiye kadar en çok yarış kazanan isim oldu.

Fakat son günlerde eleştirilerin boyutu iyice artarken, onun iyi bir sporcu olmadığı hatta hâlâ "acemi" gibi davrandığı bile söylendi.

Bu eleştirilerden rahatsız olan ünlü boksör Tyson Fury, Verstappen'e destek verdi.

Fury, "Max'in basında nasıl 'kötü çocuk' olarak lanse edildiği hakkında bazı şeyler okuyorum. Basın tarafından korkunç şekilde muamele görmenin nasıl bir his olduğunu gayet iyi bilirim."

"Bu hoş değil. Özellikle gençseniz, hırslıysanız ve kazanmak istiyorsanız hiç hoş değil."

"Onu rahat bırakın, o elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan genç bir delikanlı."

"Her ikisine de önümüzdeki yarış için bol şans diliyorum. Bu rekabet bana James Hunt ve Niki Lauda'yı hatırlatıyor." dedi.

Öte yandan F1'in eski patronu Bernie Ecclestone da Cidde'de Verstappen'e ceza verilmesinin sebebini anlamıyor.

Ecclestone, "Bugün Formula 1'le ilgili temel sorun, kuralların her yarışta değişmesi. Bir yarışta beyaz çizginin ötesine gidebiliyorken, diğer yarışta gidemiyorsunuz."

"Formula 1 artık eskisi değil. Eskiden çok fazla kural yoktu Artık sürücüler pit duvarından hatta takım merkezinden yönlendiriliyorlar, ne yapmaları gerektiğini başkalarından öğreniyorlar. Bütün bu bilgileri almamalılar."

"Olaya gelirsek, bence Max haksız yere ceza aldı. Max kendisini bu durumdan kurtarabilmek adına yapabileceği her şeyi yaptı, oysa Lewis bana göre hareket etmek ve geçiş yapmak istemiyor gibi geldi. Max orada başka ne yapabilirdi ki?" dedi.