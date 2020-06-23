Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

Bazı büyük pilotlar için bu süreç, bir anda dünyadan kaybolup yarışlar başladığında yeniden dönmek için çok kolay oldu. Ancak Charles Leclerc, Lando Norris ve Max Verstappen gibi genç yıldızlar, normal zamanlara göre takipçileriyle daha içli dışlı oldular.

Twitch gibi canlı yayın platformları üzerinden doğrudan iletişim kurma fırsatı, Norris'in canlı yayında saçını kesmesi ve Leclerc'in muz kostümü giymesi gibi çok komik anların sahnelenmesini sağladı.

Ancak bunun dışında F1 dünyası, canlı yayın açısından daha geniş bir dünyaya açılabileceğini gördü. Bu tür yayın platformları sayesinde spor, çok daha geniş kitlelere ulaşabilir.

Twitch'in resmi rakamlarına göre 2019'da 10.6 milyar saat içerik izlendi. Ayrıca her gün ortalama 18.5 milyon aktif ziyaretçi platformu ziyaret ediyor. Bu, kimsenin göz ardı edemeyeceği bir rakam.

F1 daha önceden sadece televizyon üzerinden yayınların tercih edildiği bir spordu ancak bir süredir bu yaklaşımdan uzaklaşmış durumda. Artık taraftarlar istedikleri yerden mobil araçlarla ya da ücretli platformlarla yarışları izleyebiliyorlar. Ancak gelecekte tüm bunlar yeterli olmayabilir.

Gelecekte taraftarlarla etkileşim büyük önem kazanacak gibi görünüyor. Yani taraftarlarla sohbet etme, taraftarların doğrudan pilotlarla etkileşime geçebilmesi ve sadece bir izleyici olmaktan ziyade şovun parçası olması mümkün olabilir.

İşte bu yüzden, son haftalarda Twitch platformu üzerinde yaşananlar, F1'in patronlarından Ross Brawn gibi isimlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Geçen hafta gerçekleştirilen eKonferansta konuşan Brawn, "Gerçek pilotların bu tür etkinliklere katılma şekli ve taraftarlarla kurmuş oldukları etkileşim beni çok etkiledi." demişti.

F1'i ilgilendiren asıl konu ise Twitch gibi platformların ardından sadece oyun için kullanılma kabuğundan çıkıyor olması. Twitch artık canlı spor organizasyonlarını yayınlamakla da ilgileniyor ve bu yönde çalışmalar yapıyor.

IRL (In Real Life) yani gerçek hayata dair görüntüleri içeren kategorisi içeriklerinde artış söz konusu. Leclerc ve Norris, geçtiğimiz günlerde F1 sezonu hazırlıkları kapsamında karting ve yarış araçlarıyla yaptıkları çalışmaları bu platformlarda yayınladılar.

Bu aslında, gerçek yarışları yayınlamalarının bir adım uzağında oldukları manasına geliyor. F1 bunun ilk deneyimini geçen seneki Meksika GP'de görmüştü. 2019 Meksika GP antrenman, sıralama ve yarış seansları, belli bölgelerde Twitch üzerinden canlı yayınlanmıştı.

Bunun için çok büyük pazarlama çalışması yapılmadı ve yayınlanan ülkeler çok kısıtlıydı. Buna rağmen o yayında anlık 40 bin izleyiciye ulaşıldı. Toplam görüntülenme sayısı ise 52.000'e ulaştı.

Bu rakamlar F1 için oyunu değiştirecek rakamlar gibi görülmüyor olsa da Twitch'in Avrupa, Orta ve Afrika Spor Bölümü Başkanı Charlie Beall, IRL spor aksiyon yayınlarının hız kazandığını söyledi.

FIA eKonferansı'nda konuşan Beall, "Twitch üzerinden organik olarak çok ilginç şeyler olmaya başlıyor."

"Oyun içeriklerimiz hâlâ açık ara farkla en popüler olanlar. Oyun yayınları ve eSpor organizasyonları açısından hâlâ lider platformuz ancak eSpor içerikleri haricinde de organik bir büyüme yaşıyoruz."

"2018 sonunda Twitch bünyesinde IRL olarak adlandırdığımız içerik oranı % 3'tü. Bu oran organik olarak gittikçe büyüyor ve şu an için % 11 olmuş durumda."

"Bu, Twitch'in oyun ve eSpor gibi hizmetleri dışında diğer topluluklar için de kullanılan bir hizmet olduğu görüşümüzü doğruluyor. Bu açıdan artık Twitch üzerinde daha fazla spor aktivitesi görüyorsunuz. Bu organik büyümeyi daha da ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

Twitch, bu konuda organizasyonlar dışında talepler görse de özellikle 3 sporun büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Beall, "Basketbol, futbol ve motor sporlarının 3 önemli spor olduğunu belirledik. Mevcut takipçilerimiz ile o sporların geleneksel takipçileri arasında güçlü bir yakınlık olduğuna inanıyoruz."

"Motor sporları dünyasına gelirsek, sanal ve sim yarışlarının gerçek dünyadaki yarışlara ne kadar yakın olduğunu zaten duymuştuk. Oyuncularla gerçek yarışçıların bu kadar yakın etkileşim halinde oldukları başka bir spor göremezsiniz." dedi.

Twitch'in spor etkinlikleri konusunda atacağı adımlarla, o platform üzerinde F1 yarışlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu kapsamda taraftarlar, doğrudan pilotların ya da takımların yayınlarına Twitch üzerinden bağlanabilir.

Ancak kısa vadede bunu sürdürülebilir bir iş modeli olarak hayata geçirmek, yayın haklarının çoğunun ücretli platformlarda olması nedeniyle zor olabilir. Daha yeni RTL'nin ücretsiz yayınları bıraktığı, Sky Almanya'nın yayın haklarını aldığı duyuruldu.

Yine de gelecek nesil motor sporları taraftarlarını spora katmak için Twitch gibi ücretsiz platformların kullanılması ihtimali cezbedici görünüyor.

Twitch'in çekici yanlarından birisi demografik yapısı. Twitch'i kullanan ya da takip edenlerin % 72'si 34 yaşının altında. % 26'sı ise 13 ila 17 yaş aralığında. Ve Twitch platformunu takip eden kullanıcılar, sürekli katılım halindeler.

TikTok gibi uygulamalar daha çok 10 saniyelik videolara sahipken, Twitch'i takip edenler çok daha uzun süre izliyorlar.

Beall, "Ortalama bir Twitch izleyicisi bir günde 90 dakika yayın izliyor. Bu gerçekten devasa bir zaman. Tüm sosyal platformlara baktığımızda, bir tarafta TikTok var. Orada içerikler çok az byte kaplıyor ancak bu sayede çok fazla içerik izlenerek uzun süreler elde ediliyor."

"Ancak süre uzunluklarına baktığımızda Twitch'te takipçiler 2-3 saat süren yayınlar izliyorlar. Bu, genç neslin çok kısa dikkat süresine sahip olduğu görüşünü rafa kaldırıyor." dedi.

Twitch ayrıca normal televizyon yayınlarında mümkün olmayan bir şeyi yani sporcuların doğrudan takipçileri ile etkileşim halinde olmasını sağlıyor. Twitch yayıncısı iyi bir yayın yaparsa, normal televizyon kanallarından daha çok ilgi çekebiliyor.

Beall, "Lando Norris gibi pilotlar Twitch'in nasıl kullanılması gerektiğini iyi anladılar. Onlar, toplulukları ile çok yakın ve derinden iletişim kurmanın önemli olduğunu gördüler."

"Onlar, interaktif olmanın gerekliliğini iyi bilen jenerasyona aitler. Aynı telefonda konuşuyor gibiler. Bu, taraftarlarla ve toplulukla yakın ilişki kurmanın çok güçlü bir yolu." dedi.

Ancak F1'in Twitch'e uymayan bir yönü yok değil. Genel F1 taraftarları, Twitch platformunda yer alan oyun takipçileri kadar eğlence yönü baskın izleyiciler değil. F1 taraftarları teknik analizle yani daha ciddi konularla ilgilenirken, Twitch tarafında durum daha farklı olabiliyor.

Yani uzun süredir motor sporlarını takip eden taraftarlar daha derinlemesine yayınları ve bilgiyi tercih ediyor. Bu açıdan Twitch onlar için doğru yer olmayabilir.

Bu açıdan eş zamanlı ancak farklı içeriklerin olduğu bir çözüm bulunabilir. F1'de yayınlar normal bir şekilde devam ederken, Twitch kanalında ister yayıncı kuruluş, ister pilotun Twitch hesabı olsun ayrı bir yorum seçeneği olabilir.

Bu şekilde oyun platformuna paralel bir yapı oluşturulmuş olabilir. Geçen seneki Meksika GP'nin Almanya pazarında yayınlanması, sistemin ne kadar iyi çalışabileceğini göstermiş oldu.

Beall, "Farkındalığı arttırmanın ve farklı toplulukların bir araya gelmesinin bir yolu olarak bu platformda büyük potansiyel olduğunu görüyoruz. Geçen seneki Meksika GP'yi yayınladığımızda, yayını yarış takipçilerine ve yarış oyunu oynayanlara eş zamanlı paylaştığımızda izleyen sayısının 7 kat arttığını gördük."

"Bu, doğru olduğunu düşündüğümüz bir noktayı onaylamış oldu. Geleneksel yarış izleyicileri ile oyun takipçileri arasında bir köprü var. Twitch iki grup arasındaki bu köprüyü kurabilir. Bu açıdan, bu alanda büyük planlarımız var." dedi.

Şu anda Twitch'in gelecekteki F1 yayıncı kuruluşu olacağını söylemek için çok erken ancak açık bir şekilde kullanılabilecek fırsatlar olduğu görülüyor.

Aynı canlı etkinliklerde olduğu gibi, Twitch yayınları da gelecekte F1 yayınları eko sistemine dahil edilen ana bileşenlerden birisi olabilir.