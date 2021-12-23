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Tutuklanan Jean ve Giuliano Alesi, Ocak ayında hakim karşısına çıkacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pazar akşamı eniştesinin penceresinde patlatılan havai fişek nedeniyle tutuklanan Jean Alesi ve oğlu Giuliano, Nîmes'te hakim karşısına çıkacak. İkili, 10 yıl hapis ve 150 bin euro para cezası istemiyle yargılanacaklar.

Tutuklanan Jean ve Giuliano Alesi, Ocak ayında hakim karşısına çıkacak

Jean Alesi, oğlu Giuliano ile birlikte eniştesinin ofisinin önünde "şaka amaçlı" patlattıkları havai fişekten dolayı tutuklanmışlardı. Şimdi Ocak ayında Nîmes'te hakim karşısına çıkacakları duyuruldu. O tarihlere kadar hapiste kalacaklar.

Olay pazar akşamı gerçekleşti ve hem Jean hem de oğlu, pazartesi günü tutuklandı. Fransız sürücü suçunu kabul etse de, zarar vermeyi amaçlamadığını, sadece bir şaka yapmak istediğini söyledi. 

Yaşanan patlama epey kuvvetli olduğu için, ofisin hırsızlık önleyici camı kırıldı ve pencereleri gibi çeşitli kısımlar hasar gördü.

Meydana gelen hasar ve komşuların şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, Jean, Giuliano ve yanlarındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Jean ve oğlu Giuliano tutuklandılar ve Fransız basına göre Ocak ayındaki mahkemeye kadar tutuklu kalacaklar. İki eğer suçlu bulunurlarsa, 10 yıl hapis ve 150 bin euro para cezası alacaklar.

Öte yandan gözaltına alınan diğer isimler, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

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