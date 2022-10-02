Tutmayan lastik kumarı sonrası Vettel, kaotik bir yarış umuyor

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Aston Martin, sıralama turlarının ikinci bölümünde kumar oynadı ve kuru zemin lastiklerine geçerek, son bölüme kalmayı denedi.

Ancak pistin büyük bir bölümü ıslak olduğu için, bunun doğru seçim olmadığı anlaşıldı ve iki pilot da ikinci bölümde elendi.

Vettel, kararı şöyle açıklıyor: "Kuru zemin lastiklerine geçmek için biraz erkendi ama geriye dönüp konuşmak zaman kolaydır. Denedik ve işe yaramadı."

"Sadece bir tur ya da belki bir ısınma turu ve ondan sonra zaman turu atacak kadar vaktimiz olduğunu biliyordum. Uzun süre düşündük ve içimizdeki ses geçiş lastiğinde kalmamız gerektiğini söylüyordu."

"Fakat diğerlerinin kuru lastiklere geçtiğini gördük ve bu seçeneği denedik."

"Kuru zemin lastiklerine geçtiğimizde, bunun doğru seçim olup olmadığından emin değildim ve piste çıkarken bunun yanlış bir karar olduğunu hemen anladım. Sonrasında geri dönmek için yeterli zaman olmazdı."

"Geriye dönüp baktığımda, daha somut olmalı ve geçiş lastiklerinde ısrar etmeliydim. Yazık oldu çünkü bence bugün Q3'e kalabilirdik."

"Tura başladıktan sonra, ıslak bölümlerde vakit kaybedeceğimizi biliyorduk, bundan ötürü kuru kısımlarda aşırı zorladım ve frenlerde biraz agresiftim. Ön lastikler de henüz tam olarak ısınmamıştı. Sonrasında hata yaptım."

"Fakat bence pistin geri kalanı o an çok ıslaktı, yani hata olmasaydı bile iyi bir tur gelmezdi."

"Umarım yarışta yağmur yağar ve biraz kaos olur. Yine de iyi bir yarış tempomuz var, bu yüzden puan için rekabet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."