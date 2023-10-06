Turunun silindiğini öğrenen Piastri: "Harika..."
Son turunun silinmesiyle 3. sıradan 6. sıraya gerileyen McLaren pilotu Oscar Piastri, turunun silindiğini öğrenmesinin ardından pek de mutlu değildi.
Katar'da sıralama turları herkes için oldukça çetrefilli geçti. Kumlu, sıcak ve rüzgarlı, hiç de temsili olmayan tek antrenman seansının ardından direkt olarak sıralama turlarına geçildi.
Yeni asfaltlanan pistin zeminin fazlasıyla kaygan olması ise pilotların işini daha da zorlaştırdı. Özellikle de sıralama turlarının son bölümünde birçok pilot son turunda hata yaptı ya da pist limitlerini aştı ve turunu sildirdi.
Turu silinen isimlerden biri de McLaren pilotu Oscar Piastri idi. Dağınık bir son tur atan ve pist limitlerini ihlal eden Piastri'nin turu, uzun süre silinmedi ve çaylak pilot 3. sırada yer aldı. Piastri, seans sonrası röportajına da 3. sırada olduğunu düşünerek başladı.
Röportaja 3. olduğunu düşünerek başlayan Piastri, şunları söyledi: "Dürüst olmam gerekirse, kendi performansından pek de memnun değilim. Son turum çok ama çok dağınıktı, araçtan çıkarılabilecek daha çok zaman vardı ama ilk 3'ü de alırım."
"Bir podyum daha almak kesinlikle güzel olurdu. Bu hafta sonu elbette Suzuka'ya kıyasla oldukça farklı geçiyor, bugün antrenmanların ardından direkt olarak sıralamalara geçtik ve pist oldukça kaygandı."
"Yarın bir sıralama seansı daha ve sprint yarışı var. Yarın şansımızı bir kez daha deneyip sıralamada daha iyisini yapmaya çalışacağız."
"Araç ayarı konusunda emin değilim, Spa'da seçtiğimiz ayarlar bize sprint yarışında ikinci sırayı getirmişti. Yani ayarlar çok da kötü olamazlar, neler yapabileceğimizi göreceğiz. Araç elbette olduğu gibi, oldukça iyi hissettirdi, pist zor bir pist."
"Ne kadar kaygan olduğunu da düşünürsek, adapte olması zor. Bence hafta sonu herkes için çetrefilli olacak."
Piastri, röportajın bu noktasında son turunun pist limiti ihlalinden ötürü silindiğini öğrendi ve "Bunu bilmiyordum ama ilk 3'ün kim olduğunu bilmemek pek de eğlenceli değil, değil mi?" dedi.
Ardından Piastri'ye 6. sıraya gerilediği iletildi, o da buna "Harika." diyerek yanıt verdi.
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son Haberler
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar