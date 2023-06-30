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Turu silinen Perez: "Sistem çok yanlış"

Sergio Perez, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında dışarı çıktığı için üç turunun silinmesinin ardından "sistemin yanlış olduğunu" savundu.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Red Bull sürücüsü, seans boyunca temiz bir tur atamadığı Red Bull Ring'de Q2'de havlu attı.

İlk iki turda net bir şekilde beyaz çizgilerin dışına çıkan Perez, son denemesin Alex Albon'un Williams'ını kovalarken bir kez daha pist dışına çıktı ve sonuç olarak seansı temiz tur atamadan tamamlamış oldu.

Arka arkaya dördüncü kez Q2'de elenen Perez, "Kontrol edebileceğim pek çok şey var ama ne yazık ki bununla ilgili söyleyebilecek pek bir şey yok çünkü iyi bir turla geliyorsunuz, aniden engelleniyorsunuz ve size bir ceza geliyor. Sistem tamamen yanlış."

"İyi bir sistemimizin olmaması ve böyle şeyler olduğunda bunları değerlendiremiyor olmamız sinir bozucu." dedi.

Perez son turda her şeyin iyi gittiğini fakat trafiğin her şeyi berbat ettiğini söyledi.

"İyi bir turla geliyordum fakat son turumda aniden Albon'u buldum ve düz gittim."

"Maalesef duramadım. Sanırım düz giderek birkaç ondalık kaybettim ancak hakemler engellendiğimi düşünmediler."

Perez'in savunmasına rağmen Red Bull takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun neden son turunda bu kadar risk aldığını anlamıyor.

Horner, Sky'a verdiği demeçte "Her şey çok açıktı. Sinir bozucu olan şey, bunu yapabileceğini biliyor olmamız."

"O turda 1:04.9s'lik bir derece yaptı ve Max'ten 0.3 saniye yavaştı. Yani 0.4 saniye daha yavaş kalabilir, yine de mücadelede olabilirdi."

"Bence Q2 bunun için uygun bir zaman değildi. Sinir bozucu olan da buydu çünkü bugün bunu başarabilirdi."

Horner, trafiğin Perez'i engellediğini düşünüp düşünmediği sorusu üzerine şunları söyledi: "Önünde bir araç var ve elbette bunun bir yardımı dokunmaz."

"Checo hayal kırıklığına uğradı ama yeni bir sayfa açacak. Yarın sıkı yarışacak. Yine de yaşananlar can sıkıcı çünkü ön tarafta olabilirdik."

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