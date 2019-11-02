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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Turu bir araya getirmeyi başaran Bottas çok mutlu

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Turu bir araya getirmeyi başaran Bottas çok mutlu
Ekleyen:
, Şef Editör
2 Kas 2019 22:29

Amerika GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, tüm sektörleri bir araya getirerek pole pozisyonunu kazanmasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Bottas, sıralamaların 3. seansının ilk haklarında elde ettiği 1:32.029'luk derecesiyle pistin en hızlı turunu ele geçirdi ve 2. hakkında turunu iyileştirememesine rağmen pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bottas gibi diğer pilotlar da son haklarda tur zamanlarını iyileştiremeyince pole pozisyonu Mercedes pilotunda kalmış oldu. Bugünkü pole ile Bottas, bu sezonki 5., kariyerinde ise 11. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Bottas, "Pole pozisyonunu kazandığım için çok mutluyum. Q3'ün başında iyi bir tur attım. Böylesi bir pistte öyle bir tur atmak iyi hissettiriyor çünkü nadiren bunu yapabiliyorsunuz."

"Dün zorluydu ve aracımda birçok şey doğru değildi. Ancak sorunların nedenlerini bulmayı başardık. Bu sabah tüm detayları bulma konusunda iyi çalışma yaptık. Tüm seansları nasıl bir araya getireceğimi biliyordum ancak bugünü Q3'te yapmak güzel oldu." dedi.

Son hakkında derecesini iyileştiremeyen Bottas, "Son turda genel olarak yol tutuşu düşmüştü. Birinci sektörde 0.2 - 0.3 sn kaybettim, bu yüzden sonunda kimse tur derecesini iyileştiremediği için mutlu oldum. Mutlu bir gün." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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