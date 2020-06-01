Turrini'ye göre Schumacher 2021'de Raikkonen'in yerini alabilir

Mick Schumacher, geçen yıl Prema ile Formula 2'de yarıştı ve Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alıyor.

Son yıllarda Ferrari bağlantılı Charles Leclerc ve Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo/Sauber'le F1'de yarıştı.

Eğer Mick başarılı bir yıl geçirebilirse gelecek yıl F1'e İtalyan ekiple adım atabilir.

Leo Turrini de benzer görüşte. Ancak Turrini'ye göre Schumacher, Giovinazzi'nin yerini değil, Kimi Raikkonen'in yerini alabilir.

"Mick Schumacher şimdi bir yol ayrımında. Zaten 21 yaşına girdi. İsteklerine engel olmayan annesi Corinna ile kademeli, yavaş ama devamlı bir programı takip etmeyi seçti. Bu yüzden pazarlamaya yönelik büyük bir çaba yok. Sponsorlar zaten kendisine bir Formula 1 koltuğunu garanti ederler. Ancak Michael her zaman bir adım atmanız gerektiğini söylerdi."

"Şimdi Mick 2020 sezonuna hazırlanıyor. İlkinde bir galibiyet aldı ve deneyim kazandı. Ama aynı zamanda öğrenmek için büyük bir arzuya sahipti. Bu, kendisine babasından miras kalan bir özellik. Teorik olarak her zaman Prema ekibinin mükemmel İtalyan mühendisleriyle desteklenen Mick, F1 şampiyonasının başlangıcına denk gelen Avusturya'daki Spielberg'de yarışacak. Bu bir dönüm noktası mı olacak? Bu aslında sonuçlara bağlı olacak. Olumlu sonuçlar alması durumunda Schumi 2'ye, babasının Jordan'la ilk yarışından tam 30 yıl sonra F1 kapıları Alfa Romeo ile açılacak."

"Sauber, Ferrari'nin bir uydu takımı. Ancak virüsün etkilerinin [Ferrari'nin] yatırımlarını nasıl etkileyeceğini anlamak gerekiyor. Eğer planlarlar onaylanırsa ve Mick kendisini gösterirse, 2021'de Raikkonen'in yarışlara veda ettiğini görebiliriz. Bu, bir dönemin kapanışı olurdu. 2006 yılının sonunda Schumacher'in Ferrari koltuğundaki yerini Kimi almıştı."