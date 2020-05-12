Turrini'ye göre Bottas da Ferrari koltuğu için adaylardan bir tanesi

Ferrari, 2020 sezonunun ardından Sebastian Vettel ile yollarını ayıracağını açıklaması sonrası yeni pilot arayışına girdi.

Ferrari, McLaren'dan Carlos Sainz, Renault'dan Daniel Ricciardo ve genç sürücü akademisinden yetişen Antonio Giovinazzi'yi listesine aldı.

Giovinazzi ve Ricciardo ihtimalleri düşük görünüyor ve Sainz şu anda koltuğun favorisi.

Ancak Leo Turrini, Valtteri Bottas'ın da seçenekler arasında yer alabileceğini söyledi.

Turrini, "Ferrari, Charles Lecler ile çok yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve 2021'den sonra Vettel'e odaklanacaklarını hayal etmek zordu. Sebastian bunu çok iyi anladı ve zaman kaybetmedi. Kısa vadeli sözleşme teklifinden memnun değildi ve bu anlaşılabilir bir şey. Kendi içerisinde sebepleri var ve taraflar, sonuç olarak anlaşamadılar. Sizi temin ederim parayla ilgili değil. Durum hakkında farklı görüşe sahipler, farklı bir tutum var. Mali konular herhangi bir sorun değil, her şey çok daha derin."

"Liderlik görevinde Leclerc şimdi yalnız hareket etmek zorunda kalacak. Neredeyse yalnız kalacak Bence başarılı da olacak, ama kolay olmayacak."

"Ferrari koltuğu için adaylara bakarsak, 2021 için Sainz çok popüler, en zorlusu Ricciardo. Giovinazzi'ye ek olarak, evet şaşıracaksınız ancak Valtteri Bottas'ın adını da söyleyebiliriz."

"Vettel, Ferrari'ye çok şey verdi ve 2018'de olanlardan ötürü gerçekten üzüntü yaşadığını düşünüyorum. Sergio Marchionne vefat etti ve yaz aylarında pistte pek çok kritik hata yaptı."

"Sebastian'ı seviyorum ve bence daha fazlasını hak etmişti. Ancak bu şartlarda devam etme arzunuz yoksa, ayrılmak en iyisidir." dedi.

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