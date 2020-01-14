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Formula 1 / Son dakika

Turrini: "Yeni araç Ferrari mühendislerini etkilemedi"

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Turrini: "Yeni araç Ferrari mühendislerini etkilemedi"
Ekleyen:
, Editör
14 Oca 2020 15:03

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, yeni Ferrari'nin rüzgar tüneli verilerinin mühendislerini etkileyecek kadar iyi olmadığını iddia etti.

Ferrari, zorlu geçen 2019 yılının ardından gelecek yıl ciddi bir adım atmayı ve artık gerçek anlamda şampiyonluk savaşı vermeyi umuyor.

Bunun için araçta önemli değişiklikler yapıyorlar ve şimdiye kadar genel olarak olumlu haberler geliyordu.

Ancak Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, bu kez pek de iyi haberler vermedi.

Turrini'nin Ferrari içerisinde pek çok kaynağı bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde kendi blogunda, Ferrari mühendislerinin yanı araçtan etkilenmediğini yazdı.

Turrini, "Bana öyle geliyor ki simülatörden ve Maranello'daki rüzgar tünelinden elde edilen sonuçlar, özellikle mühendisleri etkilemedi. Ama hâlâ vakit olduğunu anlamak gerekiyor." yazdı.

Turrini, Sebastian Vettel'in takımdan ayrılacağını da pek düşünmüyor.

"Özellikle Verstappen'in Red Bull'la uzun vadeli anlaşma yapmasının ardından 2020 sezonunun, Vettel'in Ferrari'deki son yılı olacağından pek de emin değilim."

"İtalyan basınının sözleri Vettel'i etkilemiyor çünkü bu yayınları okumuyor bile. Pistte bir hata yapıyorsa, bu baskı hissettiği için olmuyor."

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Editör Kemal Şengül

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