Turrini: "Yeni araç Ferrari mühendislerini etkilemedi"

Ferrari, zorlu geçen 2019 yılının ardından gelecek yıl ciddi bir adım atmayı ve artık gerçek anlamda şampiyonluk savaşı vermeyi umuyor.

Bunun için araçta önemli değişiklikler yapıyorlar ve şimdiye kadar genel olarak olumlu haberler geliyordu.

Ancak Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, bu kez pek de iyi haberler vermedi.

Turrini'nin Ferrari içerisinde pek çok kaynağı bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde kendi blogunda, Ferrari mühendislerinin yanı araçtan etkilenmediğini yazdı.

Turrini, "Bana öyle geliyor ki simülatörden ve Maranello'daki rüzgar tünelinden elde edilen sonuçlar, özellikle mühendisleri etkilemedi. Ama hâlâ vakit olduğunu anlamak gerekiyor." yazdı.

Turrini, Sebastian Vettel'in takımdan ayrılacağını da pek düşünmüyor.

"Özellikle Verstappen'in Red Bull'la uzun vadeli anlaşma yapmasının ardından 2020 sezonunun, Vettel'in Ferrari'deki son yılı olacağından pek de emin değilim."

"İtalyan basınının sözleri Vettel'i etkilemiyor çünkü bu yayınları okumuyor bile. Pistte bir hata yapıyorsa, bu baskı hissettiği için olmuyor."