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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Turrini: "Wolff, adeta Red Bull'un yarasına tuz basıyor"

Leo Turrini, Max Verstappen'in Mercedes'e geçeceği söylentilerini Toto Wolff'ün hoş karşılamasının ardından Mercedes takım patronunun yaptığı şeyin 'iltihaplı yaraya tuz basmak' olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull draması pist dışında da devam ederken, Verstappen'in Mercedes için takımdan ayrılabileceğine dair spekülasyonlar devam ediyor.

Red Bull'daki geleceğini Helmut Marko'nun geleceğine bağlayan Verstappen'in, Marko Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Red Bull'un üst düzey yöneticileriyle görüştükten sonra takımda kalacağını açıklaması spekülasyonların sonlanması için yeterli olmadı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de Verstappen'le anlaşmaya hayır demedi ve onu takımında görmekten 'mutluluk duyacağını' itiraf etti.

Wolff, "Bence bu Max'in alması gereken bir karar ama onun araçta olması için amuda kalkmayacak hiçbir takım patronu yok." dedi.

Ünlü İtalyan gazeteci Turrini, Hamilton'ın Ferrari'ye katılma kararının Wolff'e Verstappen'in durumu hakkında yorum yapma kapısını açtığını ve Wolff'ün bundan keyif aldığını düşünüyor.

Turrini, Wolff ve Jos Verstappen arkadaşlığına da değinerek blogunda şunları yazdı: "Toto Wolff işini yapıyor, iltihaplı yaraya tuz basıyor." 

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton

"Çünkü yedi kez Dünya Şampiyonu olan bir pilot Mercedes'ten Ferrari için ayrılırsa, daha önce düşünülemeyen hipotezlerin çoğalacağı açıktır."

"Horner'ın olayının Lewis'in hamlesinden doğduğunu söylemiyorum. Elbette bu başka bir hikâye. Ancak tüm bunların yanı sıra Verstappen'in babası da oğlu adına Toto'ya göz kırpıyor."

Red Bull'dan Mercedes'e bir takasın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ise şunları söyledi: "Herhangi bir tahminde bulunmayacağım. Post-modern F1 çılgın bir karınca yuvası gibi görünüyor."

Bu arada Horner, Verstappen'in ayrılmak istemesi halinde, Red Bull'un pilotun 2028'e kadar sürecek bir sözleşmesi olmasına rağmen ona engel olmayacağını söyledi.

Hollandalı pilotun Red Bull'dan ayrılmasıyla ilgili olarak Horner, "Asla asla diyemezsiniz."

"Eğer bir pilot bir takımda olmak istemiyorsa, o zaman başka bir takıma gider."

"Hayattaki her şey gibi, sırf bir kağıt parçası yüzünden birini bir yerde olmaya zorlayamazsınız. Eğer birisi bu takımda olmak istemiyorsa, o zaman biz de kimseyi kendi isteği dışında burada olmaya zorlamayacağız." dedi.

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Zeynep Taş
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