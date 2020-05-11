Turrini: "Vettel, Renault ve McLaren'dan teklif aldı"

McLaren'da hem Lando Norris hem de Carlos Sainz'ın anlaşması yıl sonunda biterken, Renault'da da Daniel Ricciardo'nun anlaşması sona eriyor.

Ferrari ile yeni kontrat görüşmesi yapan Sebastian Vettel'in, İtalyan ekipten gelen teklifi kabul etmemesi halinde ne yapacağı merak konusu. Ancak yeri için Sainz ve Ricciardo ismi ön plana çıkıyor.

Leo Turrini, Ferrari ile yeni kontrat görüşmesi yapan Vettel'in McLaren ve Renault'dan teklif aldığını iddia etti.

Turrini, "Bildiğim kadarıyla Sebastian Vettel, McLaren ve Renault'dan teklifler aldı. Ancak bu tekliflerle ne kadar ilgilendiğini söylemek zor."

"Ferrari, Seb'e yeni sözleşme teklif etti. Ferrari, Vettel'le anlaşma sağlayamazsa, ki bunu da ihtimaller tutuyorum, Ricciardo ile ilgileneceklerini tahmin ediyorum. Belki yanılıyorumdur."

"Avustralyalı pilotu çok seviyorum ama Leclerc'in yanında olabilecek tek isim o değil."

"Çeşitli nedenlerden ötürü Vettel'den sonra en güvenilik aday, son aylarda pek kez konuşulduğu üzere Carlos Sainz." dedi.

Öte yandan Ferrari için Sainz'dan sonra ikinci aday konumunda yer alan Ricciardo, Temmuz ayından önce yeni sözleşmesinin netleşmesini umuyor.

Ricciardo, "Mevcut durum her şeyi daha da zorlaştırıyor. Renault ile sözle yenilemek için konuşmak istiyorum. Ama Temmuz'un bunun için oldukça geç olacağını düşünüyorum." dedi.

Alakalı video