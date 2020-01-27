Turrini: "Vettel, Leclerc'le denge yakalayabilirse Ferrari'de kalabilir"

Ferrari'de Vettel'in takımla yaptığı anlaşma 2020 yılının ardından sona erecek ve Alman sürücünün şimdilik ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Kimileri Ferrari ile yeni sözleşme imzalayacağını öne sürerken, kimileri de emekli olacağını iddia ediyor. Ancak Ferrari dışında elinde pek fazla seçenek olduğuna da inanılmıyor.

Şu anda Red Bull'un Max Verstappen'den ötürü Vettel'le anlaşmaya sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Mercedes de Lewis Hamilton'la yeni anlaşma imzalamaya yakın.

Bundan ötürü Vettel'in elinde Renault ve McLaren gibi seçenekler olabilir.

Leo Turrini, "Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'ün sonuna kadar uzatarak çok özel bir seçim yaptı. Monakolu pilota tamamen güvendiler. Hatta onu Maranello'da daha da rahat ettirmek için küçük kardeşi Arthur'u da Ferrari Sürücü Akademisi'ne aldılar."

"Verstappen, Red Bull'la olan anlaşmasını uzattığı için teorik olarak sadece Mercedes kalıyor. Ama bence yakında Hamilton'ın da Brackley merkezli takımda kalacağının açıklaması da yapılacak."

"Vettel'in sözleşmesi sona eriyor ve Ferrari, Leclerc'in takım arkadaşının kim olacağına sakin şekilde karar verebilecek."

"Vettel bir dünya şampiyonu ama Red Bull'un Verstappen'i var ve Hamilton da Mercedes'te kalacak. Vettel, takımlar şampiyonasında dördüncülük için yarışan McLaren ya da Renault'ya bakabilir veya daha iyi sonuçlar almak istiyorsa Maranello'da kalabilir."

"Ama bu, ikilinin ilişkileri arasında bir denge bulması halinde mümkün olacak. Doğruyu söylemek gerekirse 2019'da bunu pek fazla göremedik." dedi.