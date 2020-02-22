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Formula 1 / Son dakika

Turrini: "SF1000'in aerodinamisi çalışmıyor"

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Turrini: "SF1000'in aerodinamisi çalışmıyor"
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 09:18

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini, Ferrari SF1000'in aerodinamisinin çalışmadığını ve geçen yılki sorunların henüz çözülmediğini söyledi.

Ferrari, Barcelona testlerin de pek de etkileyici bir performans sergileyemediği gibi, favoriler arasında en az tur atan takım da oldu.

Genel olarak ilk testte Ferrari'nin dayanıklılığa odaklanacağı ve ikinci hafta asıl aerodinamik paketi getireceği düşünülüyordu.

Ancak Ferrari, üç günde de ufak teknik problemlerle boğuştu ve son günde yaşadıkları motor sorunuyla günün önemli bir kısmını kaybettiler.

Ayrıca Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Ferrari'nin Red Bull ve Mercedes kadar iyi olmadığını kabul etti.

Konu hakkında düşüncelerini yazan Leo Turrini, şöyle yazdı: "Sanırım hepiniz Mattia Binotto'nun ifadelerini okudunuz veya duydunuz. Yorum yapmanıza gerek bile yok."

"Bir şey açık; SF1000'in ilk aerodinamik paketi çalışmıyor. 2019'daki sorunlar şimdiye kadar çözülmüş değil."

"Araç önden kayma yaşıyor ve kıyaslama yapmıyor olsanız dahi araç performans olarak Mercedes ve Red Bull'un hâlâ çok gerisinde. Bugünkü durum bu."

"Gelecek hafta Barcelona'ya yeni parçalar getirecekler ve ciddi şekilde çalışacaklar. Ancak son gün, olası performansla ilgili en iyi görüntüyü verecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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