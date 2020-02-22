Turrini: "SF1000'in aerodinamisi çalışmıyor"
Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini, Ferrari SF1000'in aerodinamisinin çalışmadığını ve geçen yılki sorunların henüz çözülmediğini söyledi.
Ferrari, Barcelona testlerin de pek de etkileyici bir performans sergileyemediği gibi, favoriler arasında en az tur atan takım da oldu.
Genel olarak ilk testte Ferrari'nin dayanıklılığa odaklanacağı ve ikinci hafta asıl aerodinamik paketi getireceği düşünülüyordu.
Ancak Ferrari, üç günde de ufak teknik problemlerle boğuştu ve son günde yaşadıkları motor sorunuyla günün önemli bir kısmını kaybettiler.
Ayrıca Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Ferrari'nin Red Bull ve Mercedes kadar iyi olmadığını kabul etti.
Konu hakkında düşüncelerini yazan Leo Turrini, şöyle yazdı: "Sanırım hepiniz Mattia Binotto'nun ifadelerini okudunuz veya duydunuz. Yorum yapmanıza gerek bile yok."
"Bir şey açık; SF1000'in ilk aerodinamik paketi çalışmıyor. 2019'daki sorunlar şimdiye kadar çözülmüş değil."
"Araç önden kayma yaşıyor ve kıyaslama yapmıyor olsanız dahi araç performans olarak Mercedes ve Red Bull'un hâlâ çok gerisinde. Bugünkü durum bu."
"Gelecek hafta Barcelona'ya yeni parçalar getirecekler ve ciddi şekilde çalışacaklar. Ancak son gün, olası performansla ilgili en iyi görüntüyü verecek."
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Turrini: "SF1000'in aerodinamisi çalışmıyor"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cmt 22 Şub
Cum 13 Mar
|
|FP2
|
Cmt 22 Şub
Cum 13 Mar
|
|FP3
|
Cmt 22 Şub
Cmt 14 Mar
|
|Sıralama
|
Cmt 22 Şub
Cmt 14 Mar
|
|Yarış
|
Cmt 22 Şub
Paz 15 Mar
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler