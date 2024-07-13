Turrini: "Rory Byrne, 2027 sonuna kadar Ferrari'nin danışmanı olacak"

Rory Byrne, bilindiği üzere Ferrari'nin en başarılı olduğu Schumacher döneminde takımın tasarımcıları arasında yer alıyordu..

Sonrasında dönem dönem danışman olarak Ferrari'ye geri döndü ve bu sene başında tekrar bu göreve geldiği ifade edildi.

Şimdi ise Byrne'ün danışmanlık rolünün 2027 sonuna kadar uzatıldığı iddia edildi.

Bu iddia, Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini tarafından ortaya atıldı.

Turrini, "Ferrari, Schumacher döneminin efsaneci tasarımcısı Rory Byrne ile olan danışmanlık ilişkisini 2027 yılına kadar uzattı."

"Kim bilir, belki bu başka şeyler için de bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.