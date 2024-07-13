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Turrini: "Rory Byrne, 2027 sonuna kadar Ferrari'nin danışmanı olacak"

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini, İtalyan ekibin efsane tasarımcı Rory Byrne ile olan danışmanlık anlaşmasını 2027'ye kadar uzattığını söyledi.

Ezel Tan
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy. 7th September 2013. Rory Byrne. World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic. ref: Digital Image _N7T3455

Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy.7th September 2013.Rory Byrne.World Copyright: Charles Coates/LAT Photographic.ref: Digital Image _N7T3455

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Rory Byrne, bilindiği üzere Ferrari'nin en başarılı olduğu Schumacher döneminde takımın tasarımcıları arasında yer alıyordu..

Sonrasında dönem dönem danışman olarak Ferrari'ye geri döndü ve bu sene başında tekrar bu göreve geldiği ifade edildi.

Şimdi ise Byrne'ün danışmanlık rolünün 2027 sonuna kadar uzatıldığı iddia edildi.

Bu iddia, Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini tarafından ortaya atıldı.

Turrini, "Ferrari, Schumacher döneminin efsaneci tasarımcısı Rory Byrne ile olan danışmanlık ilişkisini 2027 yılına kadar uzattı."

"Kim bilir, belki bu başka şeyler için de bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

 

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