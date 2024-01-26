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Turrini: "Leclerc'in anlaşması en az iki yıllık"

Leo Turrini, Charles Leclerc'in yeni kontratının muhtemelen iki yıllık olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Perşembe günü Ferrari takımı Charles Leclerc'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu, ancak ne kadar süreyle uzatıldığını belirtmedi.

Ünlü İtalyan gazeteci Leo Turini, blogunda sözleşmeyi yorumlayarak yeni anlaşmanın en az iki yıllık olduğunu öne sürdü.

Turrini, "Elbette Charles'ın Ferrari'de kalmasından dolayı mutluyum"

"Herkes Leclerc hayranı olduğumu bilir. Birbirimizi tanıyoruz ve onu seviyorum. Kırmızı tulumu giydiği beş sezon boyunca daha iyi bir aracı hak etti."

"Bunu söylerken, bir dipnot düşmek önemli; Ferrari'nin yakın tarihine bakıldığında, çok yıllık bir anlaşma duyurulurken hiç kontratın son tarihinin belirtilmediği olmamıştı. Böyle bir şey hiç yaşanmadı."

"Bu da sözleşme uzunluğunun dış koşullara bağlı olduğu anlamına geliyor. Charles'ın 2025 ve 2026'da Ferrari için yarışacağını söyleyebiliriz -- 2026'da yeni düzenlemelere geçişi göz ardı ederek sözleşmeyi bir yıl uzatmak delilik olurdu."

"Peki sonra ne olacak? Görünüşe bakılırsa sonrası, ona ve hatta Frederic Vasseur'e bağlı olmayacak. Her şeye sonuçlar karar verecek."

"Özetlemek gerekirse. Haberler iyi ama uzun vadede kesinlik yok."

"Carlos Sainz'a gelirsek, onun hakkında başka bir zaman konuşacağız." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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