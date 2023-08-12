Turrini: "Leclerc ya Alesi ya da Raikkonen olacak"
Charles Leclerc'in Ferrari ile çok yıllık bir uzatma anlaşması imzaladığı söylenmesinin ardından Leo Turrini, eğer bu haberler doğruysa Monakolu pilotun bir 'hayat seçimi' yaptığını söylüyor.
Turrini'ye göre Leclerc ya Kimi Raikkonen gibi Dünya Şampiyonluğu yaşayacak ya da Tifosi tarafından çok sevilen ama asla Dünya Şampiyonu olamayan Jean Alesi gibi olacak.
Tifosi, 2019'da Ferrari'ye katılan Leclerc'in şampiyon olacağına inansa da, bir pilotun Dünya Şampiyonu olmak için yarış kazanan bir araca ihtiyacı var.
2022 sezonunun başında Ferrari, şampiyonluk için favori gibi görünse de sezon ilerledikçe formunu kaybetti.
Bu sezon ise Ferrari, 2023'ü domine eden Red Bull'ların hızından oldukça uzakta.
Ancak buna rağmen, Monakolu pilotun 2026'nın sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak iki yıllık bir uzatma anlaşması imzalayacağı söylendi.
Jean Alesi
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İtalyan gazeteci Turrini, 2026 sonunda 29 yaşında olacak pilot için bunun bir 'hayat seçimi' olabileceğini söylüyor.
Turrini, blogunda, "Eğer Leclerc Ferrari ile sözleşme yenilerse bir hayat seçimi yapmış olacak."
"Bunun sonunda ya yeni Alesi ya da yeni Raikkonen olacak." yazdı.
Turrini, Leclerc'e şampiyonluk adına savaşması için bir araç verilirse, Ferrari ile şampiyonluk kazanan pilotlar listesinde yer alabileceğini düşünüyor.
"O iyi ve ondan daha güçlü bir pilot olduğunu sanmıyorum."
"Ancak şu anda Ferrari'nin en az endişelenmesi gereken şey takımda kimin olduğu. Şahsen ben başkan olarak Schumi'den Todt'a, Brawn'dan Byrne'e kadar rüya gibi bir takım kurardım..."
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41
Fotoğraf: Alfa Romeo
Ferrari'nin en parlak döneminde Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn ve Rory Byrne'den oluşan 'rüya takım' 2000'den 2004'e kadar beş Dünya Şampiyonluğu kazandı.
Turrini, rüya takımın mevcut pilot Carlos Sainz'i de içermemesi için bir neden görmüyor.
İspanyol pilotun adı son aylarda Audi ile anılmış olsa da; çevresi onun A, B ve C planlarının hepsinin Ferrari olduğunda ısrar ediyor.
Turrini, "Carlos, haklı olarak hırslı."
"Kendisini Leclerc'ten daha aşağı görmüyor. Ben olsam onu takımda tutardım. En iyi takımlardan olmasa bile, kesinlikle teklif sıkıntısı yok. En azından şu ana kadar." dedi.
Turrini'ye Ferrari pilotlarından biri ile Lewis Hamilton arasında bir seçim yapma şansı verilseydi ne yapacağı soruldu.
Turrini, "Eğer boştaysa elbette Sainz'ın yerine Hamilton'ı alırdım." yanıtını verdi.
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