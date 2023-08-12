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Turrini: "Hamilton, Ferrari ile anlaşmayı reddetti"

İtalyan gazeteci Leo Turrini'nin iddiasına göre Ferrari, bizzat CEO John Elkann vasıtasıyla Lewis Hamilton'a teklif götürmüş ve reddedilmiş vaziyette.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

2013 sezonundan bu yana Mercedes için yarışan Hamilton, takımla tam altı şampiyonluğa imza attı ve istatistik olarak tarihin en başarılı pilotu unvanına ulaşmayı başardı.

Ancak yer etkisi dönemiyle birlikte Mercedes gerileme dönemine girdi, bu da Hamilton'ın sekizinci şampiyonluk için savaşmasını imkansız hale getirmekte.

Dolayısıyla kendisinin takımdan ayrılabileceği veya emekli olabileceği gibi senaryolar aylardır gündemden düşmemekte.

Olası bir ayrılık durumunda en güçlü adayın Ferrari olduğu düşünülmekteydi, ancak son haberlere göre bu ihtimal artık masada değil.

Ferrari'ye en yakın gazetecilerden Leo Turrini'nin konuyla ilgili yazısında "Hamilton, John Elkann tarafından şahsen arandı."

"Anladığım kadarıyla kibarca 'Hayır, teşekkürler' yanıtını vermiş. Ne yazık ki kendisinin bu cevabını anlayışla karşılamalıyız." ifadeleri yer almakta.

Daha öncesinde de Hamilton'ı alt serilerden beri tanıyan takım patronu Frederic Vasseur'un bu konuyla ilgili bir adım attığı iddia edilmiş, Ferrari bu iddiaları reddetmişti.

 

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