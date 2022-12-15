Turrini: "Fransız pasaportu, Vasseur'ü bir Jean Todt yapmıyor"

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Ferrari'de artık Frederic Vasseur dönemi başlıyor: Fransız mühendis, Jean Todt'tan bu yana takımın başına geçen ilk İtalyan olmayan takım patronu olacak.

Todt döneminde Ferrari, Michael Schumacher ile önemli başarılar elde etmiş ve tarihin en baskın dönemlerinden birisini geçirmişti.

Günümüzde bu tür bir dominasyon kolay olmasa da, taraftaralr 2007/2008 yıllarından bu yana devam eden şampiyonluk hasretinin sona ermesini istiyor.

Bazıları Vasseur'ün bu rol için iyi bir isim olduğunu düşünürken, bazıları da Ferrari'nin baskısını kaldıramayabileceği görüşünde.

Maranello'daki durumu iyi bilen İtalyan gazeteci Leo Turrini, Vasseur'ün gelişiyle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Turrini, "Artık resmileşti: Maranello'da Frédéric Vasseur dönemi başlıyor."

"Bu konuda ne hissettiğimi biliyorsunuz, çünkü John Elkann ve Benedetto Vigna'nın bu hamlesini önceden görmüştüm. Yeni Jean Todt olmak için Fransız pasaportu tek başına yeterli değil."

"Mattia Binotto'ya olan saygımdan dolayı, halefinin isminin takımdan ayrıldıktan sonra açıklanmasını isterdim."

"Yine de Vasseur bir yarış uzmanı ve kötü sonuçlar alması durumunda hem bir bonus hem de bir mazeret olabilecek yeni bir aracı devralacak."

"İki binden fazla kişiden oluşan bir takımdan ve iki pilottan sorumlu olacak. Charles Leclerc ve Carlos Sainz'i yönetmesi, pit duvarında devrim yapması, hatalı iletişimi düzeltmesi, politik ağırlığı geri kazanması ve nihayet 15 yıldır kaybeden bir takıma kazanma zihniyetini geri getirmesi gerekecek."

"Kendisine başarılar dilemenin yanı sıra, Lourdes'e gitmesini öneriyorum. dedi.