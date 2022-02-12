Turrini: "Ferrari'nin 'yenilikçi' aero çözümleri hakkında şüpheler var"

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Ferrari geçen sezon ön bölümde yer almayı başaramadı ve bu, kısmen güç ünitesi kısıtlamalarından kaynaklanıyordu.

2019 yılının son kısmıyla beraber bu alanda geriye düşen Ferrari, 2020 yılının tamamında rakiplerine kıyasla düzlüklerde geride kaldı.

Takım, geçen yıl motor tarafında bir adım ileri gitmeyi başardı ve yılın ikinci yarısına getirilen hibrit ünitesi de oldukça iyi çalışıyordu.

2022 yılının başlangıcıyla birlikte motorların gelişimi dondurulacak ve Ferrari, motor tarafındaki açığı kapatmak amacıyla yoğun çalışmalar yapıyor.

Kaynaklar, Ferrari'nin yeni güç ünitesiyle büyük bir atılım yaptığını ve E10 yakıta geçişten kaynaklanan güç kaybını da telafi ettiğini belirtiyorlar.

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini de Ferrari'nin motor tarafında rakipleriyle mücadele etme konusunda herhangi bir şüpheye sahip olmadığını belirtti.

Turrini şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla Ferrari, E10 yakıta geçilmesine rağmen motor gücünde liderleri yakalayabileceklerine %100 ikna olmuş durumda."

Bununla beraber "yenilikçi" çözümlere sahip olduğu konuşulan F1-75'in kendisiyle alakalı bazı soru işaretleri var gibi görünüyor.

Turrini bu konuda, "Aerodinamik anlamda kullanılan bazı yenilikçi aero çözümler hakkında çeşitli şüpheler var."

"Ferrari, ilk yarışta Red Bull ve Mercedes'in yarım sanayi gerisindeyse şampiyonluk rüyasının bittiği anlamına gelir." dedi.