Turrini: "Ferrari'nin en az beş yarış kazanacağı benim kendi teorim"
Leo Turrini, Ferrari'nin 2024 için beş yarış kazanabileceği görüşünün bilgiye dayalı değil, kendi fikri olduğunu belirtiyor.
Ferrari, 2024 için yeni bir araç hazırlıyor ve bu yeni araç, son iki yılda ortaya koyulan tasarımlardan çok farklı olacak.
Bundan ötürü beklentiler bir kez daha yükseliyor ve Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir yorumda bulundu.
Turrini, Ferrari'nin yeni araçla "temel kusurları" ortadan kaldırdığını, süspansiyon, ağırlık dağılımı ve lastik aşınması gibi konular üzerinde epey çalıştığını belirtti.
Sonrasında en azından başlangıçta mantıklı hedefin şampiyonluk olmayacağını söyleyip, "Ana hedef en az beş yarış kazanmak." diye eklemişti.
İtalyan gazeteci daha sonra yeni bir yazı kaleme aldı ve bu konuda kendisine gösterilen tepkilere yanıt verdi.
Turrini, "Ferrari'nin 2024'te en az beş GP kazanmasına ve sonrasında olabileceklere yönelik tezimle ilgili eğlenceli yorumlar okudum."
"Bu benim teorim. Belki de yanlıştır."
"Var olmayan otoritemle hiçbir ilgisi yok. Ben otorite değilim. Ben sadece Leo Turrini'yim ve bu benim için yeterli." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
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