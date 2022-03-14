Turrini: "Ferrari ve Mercedes, Bahreyn'de düşük motor modları kullandı"

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Bahreyn testlerinin ardından gözler Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a çevrilmiş durumda. Geçmişte önde sadece Mercedes ve Red Bull yer alsa da, artık bu mücadeleye Ferrari de dahil olmuş gibi görünüyor.

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, geçtiğimiz günlerde yeni sezona dair bazı çıkarımlarda bulundu.

Turrini, Red Bull hakkında şunları söyledi: "Dünya şampiyonu Verstappen'in takımı, ilk aerodinamik güncellemesini cumartesi günü kullandı ve aşırı bir şey olmasa bile Helmut Marko'ya göre kendilerini en azından Ferrari'nin performansına yaklaştırdı."

"RB18 hâlâ en ağır araç fakat çok iyi turlar çıkardı ve uzun sürüşler giderek daha iyi hale geldi." derken ayrıca, "Araç test boyunca açık şekilde ilerledi ve favori haline geldi." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes hakkında, "W13 tartışmalı ve ekstrem bir araç. Son çözümler yasal fakat Ross Brawn'ı dahi şaşırttı. Gördüğümüz kadarıyla her zaman düşük motor modu ile en çok hız saklayan takımdı. Bu yüzden ilk iki günde yaşadıkları büyük dalgalanma problemine rağmen hafife alınmamalılar. Dalgalanma sadece performansı sınırlamakla kalmıyor, sürücülerin boyunlarına da zarar veriyor." derken, Mercedes'in yeni bir tabanla bu sorunu çözebileceğini ekledi.

Ferrari hakkındaki sözleri ise şöyle oldu: "Görebildiğimiz üzere Ferrari'nin performans kaygısı yoktu. Sainz ve Leclerc farklı çalışmalar yaptılar. Sainz dolu depoyla çalıştı, Leclerc ise daha yumuşak lastiklerin performansına odaklandı. Anladığım kadarıyla F1-75'i hiçbir zaman düşük yakıtta kullanmadılar ve motor gücünü göstermek istemediler. En önemli şey, belirli bir sorun olmaması. Her iki sürücü de aracın tutarlılığını, özellikle daha sert olan lastiklerle beraber kolaylıkla ortaya koydu. Bu, tabii ki olumlu bir işaret ve en son SF70'de gördüğümüz bir özellik."

Turrini, Ferrari'nin McLaren'ın tabanını kopyaladığına dikkat çekti fakat "F1-75 ilk birkaç yarışta pek değişmeyecek. İnanç, bunun için herhangi bir sebep olmadığı çünkü bu şekilde araçtan çıkarılabilecek daha fazla şey olduğu yönünde." diye ekledi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images