Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Russell: "Mercedes, önümüzdeki beş yılda şampiyon olmak için en iyi yer" Sonraki / De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Turrini: "Ferrari, Belçika'daki motor güncellemesinde 30 beygir kaybetti"

İtalyan gazeteci Leo Turrini, Ferrari'nin gerilemesinde Belçika'dan itibaren kullanılan güç ünitesinin büyük rol oynadığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Turrini: "Ferrari, Belçika'daki motor güncellemesinde 30 beygir kaybetti"
Haberi dinle

Sezonun ilk yarısında dört yarış kazanan Ferrari, dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilotaj hataları gibi sebeplerden ötürü geri düşse de Belçika GP'sine kadar şampiyonluk savaşından kopmadı.

Belçika'dan itibaren ise şampiyonluk savaşından tamamen kopan takım, sıralama performansını korusa dahi yarış temposunda yer yer üçüncü araç konumuna dahi geriledi.

Ferrari'nin bu kadar gerilemesinin sebebi olarak Belçika'da devreye giren ve dalgalanma sorununu engellemesi amaçlanan "39 nolu teknik direktif" gösteriliyor. Direktif, takımların tabanları 2 milimetre sınırından çok esnetmesini sağlayan gri bölgeyi tamamen ortadan kaldırmıştı.

Ancak İtalyan gazeteci Leo Turrini'ye göre Ferrari'nin gerilemesinin tek sebebi taban değil, nitekim kendisine göre Belçika'daki motor güncellemesinin de bu durumda etkisi olabilir.

Turrini, "İhmal edilebilir olarak değerlendirilen 39 nolu teknik direktif birçok takımı ciddi anlamda etkiledi; ancak konunun tamamı bu değil, dolayısıyla açık olmakta fayda var."

"Ferrari güç ünitesinin hiçbir zaman maksimum güç seviyesinde çalışmadığı artık bir sır değil. Belçika'dan itibaren muhtemelen 25-30 beygir gücü ya da tur başına 0.6-0.7 saniyeden bahsediyoruz." dedi.

Güç ünitesinin dayanıksız olması nedeniyle Ferrari'nin büyük bir adım atmak durumunda kaldığını söyleyen Turrini'nin tahmin ettiği rakamlar doğruysa, bu, takımın son galibiyetini aldığı Avusturya GP'sinden bu yana ciddi güç kaybettiği anlamına geliyor.

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da geçtiğimiz günlerde F1-75'in gelişimini durdurduklarını açıkladı. Bu durumun en büyük sebebi ise bütçe sınırı.

AMuS'a konuşan Binotto, "Aracın gelişimini isteyerek durdurmadık, sadece paramız tükendi. Parçaların üretimi için ekstra maliyetleri karşılayamıyoruz." dedi.

Ancak yine Turrini'ye göre Ferrari şu anki aracın gelişim eğrisinin %75'ini 2023 sezonu için feda etmiş durumda. 

Turrini, "Yeni araçta birçok alanda önemli gelişmeler olacak. Amaç, ayar seçeneklerini genişletmek ve güç ünitesinin tasarlandığı tüm mevcut gücü araca aktarabilmek."

"Eğer takım bu hedeflere ulaşmayı başarırsa yeni sezonda üçlü bir şampiyonluk savaşı görmememiz için hiçbir sebep yok." dedi.

paylaşım
yorumlar
Russell: "Mercedes, önümüzdeki beş yılda şampiyon olmak için en iyi yer"
Önceki haber

Russell: "Mercedes, önümüzdeki beş yılda şampiyon olmak için en iyi yer"
Sonraki haber

De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"

De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi
Formula 1

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor

Magnussen: "Sprint yarışları grid dizilimini belirlemezse formatın geleceği var"
Formula 1

Magnussen: "Sprint yarışları grid dizilimini belirlemezse formatın geleceği var"

Son Haberler

Jaguar, yeni Formula E aracı TCS Racing I-TYPE6 Gen3'ü tanıttı
Formula E Formula E

Jaguar, yeni Formula E aracı TCS Racing I-TYPE6 Gen3'ü tanıttı

Jaguar TCS Racing bugün, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonu için üretilen Jaguar I-TYPE 6'yı tanıttı.

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi
Formula E Formula E

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi

Senenin daha önceki dönemlerinde takımın hisselerini satın alan Nissan, e.dams ismini Formula E takımından çıkardı ve yeni, kiraz çiçeği renk düzenini tanıttı.

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Helmut Marko 2023'te Mercedes'in Ferrari'ye kıyasla kendileri için "daha büyük bir tehdit" olacağı görüşünde.

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Mercedes, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Brackley'deki fabrikaya giden yolun ismini resmi olarak "Lauda Drive" şeklinde değiştirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.