Turrini: "Ferrari, Belçika'daki motor güncellemesinde 30 beygir kaybetti"

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Sezonun ilk yarısında dört yarış kazanan Ferrari, dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilotaj hataları gibi sebeplerden ötürü geri düşse de Belçika GP'sine kadar şampiyonluk savaşından kopmadı.

Belçika'dan itibaren ise şampiyonluk savaşından tamamen kopan takım, sıralama performansını korusa dahi yarış temposunda yer yer üçüncü araç konumuna dahi geriledi.

Ferrari'nin bu kadar gerilemesinin sebebi olarak Belçika'da devreye giren ve dalgalanma sorununu engellemesi amaçlanan "39 nolu teknik direktif" gösteriliyor. Direktif, takımların tabanları 2 milimetre sınırından çok esnetmesini sağlayan gri bölgeyi tamamen ortadan kaldırmıştı.

Ancak İtalyan gazeteci Leo Turrini'ye göre Ferrari'nin gerilemesinin tek sebebi taban değil, nitekim kendisine göre Belçika'daki motor güncellemesinin de bu durumda etkisi olabilir.

Turrini, "İhmal edilebilir olarak değerlendirilen 39 nolu teknik direktif birçok takımı ciddi anlamda etkiledi; ancak konunun tamamı bu değil, dolayısıyla açık olmakta fayda var."

"Ferrari güç ünitesinin hiçbir zaman maksimum güç seviyesinde çalışmadığı artık bir sır değil. Belçika'dan itibaren muhtemelen 25-30 beygir gücü ya da tur başına 0.6-0.7 saniyeden bahsediyoruz." dedi.

Güç ünitesinin dayanıksız olması nedeniyle Ferrari'nin büyük bir adım atmak durumunda kaldığını söyleyen Turrini'nin tahmin ettiği rakamlar doğruysa, bu, takımın son galibiyetini aldığı Avusturya GP'sinden bu yana ciddi güç kaybettiği anlamına geliyor.

Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da geçtiğimiz günlerde F1-75'in gelişimini durdurduklarını açıkladı. Bu durumun en büyük sebebi ise bütçe sınırı.

AMuS'a konuşan Binotto, "Aracın gelişimini isteyerek durdurmadık, sadece paramız tükendi. Parçaların üretimi için ekstra maliyetleri karşılayamıyoruz." dedi.

Ancak yine Turrini'ye göre Ferrari şu anki aracın gelişim eğrisinin %75'ini 2023 sezonu için feda etmiş durumda.

Turrini, "Yeni araçta birçok alanda önemli gelişmeler olacak. Amaç, ayar seçeneklerini genişletmek ve güç ünitesinin tasarlandığı tüm mevcut gücü araca aktarabilmek."

"Eğer takım bu hedeflere ulaşmayı başarırsa yeni sezonda üçlü bir şampiyonluk savaşı görmememiz için hiçbir sebep yok." dedi.