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Formula 1 / Son dakika

Turrini: "Elkann, yarışları sevmiyor"

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Turrini: "Elkann, yarışları sevmiyor"
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Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Leo Turrini, İtalyan şirketin başkanı John Elkann'ın yarışları sevmediğini belirtti.

John Elkann, Sergio Marchionne'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ferrari'nin yeni başkanı olurken, aynı dönem Ferrari CEO'su da Louis Camilleri oldu. 

İtalyan şirketin Formula 1 ekibi, geride kalan süreçte beklentileri karşılayamadı ve Camilleri sürpriz şekilde görevini bıraktı. Şimdi yeri için yeni bir CEO arayışı var.

Elkann ise son yıllarda zaman zaman açıklamalarda bulunsa da, Ferrari F1 ekibiyle çok ilgili görünmüyor.

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, konu hakkında şöyle dedi: "Mevcut durum, Ferrari'nin son on yılda yaptığı hataların bir sonucu. Ancak Binotto'nun kesinlikle bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor."

"Yine de Binotto'yu günah keçisi yapmak kesinlikle doğru değil."

"John Elkann yarışları sevmiyor ve buna hakkı var. Eğer yarış tutkusunun yoksunluğunu telafi edecek doğru yardımcıları seçerse, hâlâ iyi bir başkan olabilir."

Turrini, Jean Todt'un yeni CEO olacağı iddialarına ise katılmıyor.

"Asla asla dememelisiniz ama eğer olursa gerçekten çok şaşırırım. 15 yıl boyunca Ferrari için çalıştı, kazanılabileceği her şeyi kazandı, çok zengin bir adam ve ünlü biri oldu ve artık gençleşmiyor. Durum böyleyken neden İtalya'ya dönsün?"

 
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Editör Kemal Şengül

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