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Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"

İtalyan gazeteci Leo Turrini, yakında Ferrari'de yeni ayrılıklar görmeyi bekliyor.

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Turrini: "Binotto'nun ekibindeki çoğu isim Ferrari'den ayrılacak"
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Geçtiğimiz günlerde F1-75 ve SF-23'ün gelişiminden sorumlu olan Ferrari'nin eski aerodinami şefi David Sanchez'in görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Sanchez, başka bir takımdan teklif aldı ve bu teklifi çoktan kabul etti. Bu takımın Britanya merkezli bir takım olduğu söylenirken, ilk iddialar McLaren olduğu yönünde.

İtalyan gazeteci Leo Turrini, bunun beklendik bir ayrılık olduğunu ve yakında Mattia Binotto'nun ekibindeki diğer isimlerin de ayrılabileceğini söyledi.

Turrini, "Sanchez'in McLaren'a gitmesi mümkün" derken, "Frederic Vasseur'ün Benedetto Vigna ile anlaşması var ve o çok etkili bir karakter, Ferrari'nin yapısını istediği ve gerekli gördüğü şekilde inşa edecek. Üstelik onun görevi bu."

"Farklı pozisyonlarda görev yapan insanlar çeşitli nedenlerle takımdan ayrıldı ve şimdi sıra Sanchez'de."

"Binotto ile uzun süre çalışan diğer kilit kişilerin işlerini koruyacağından şüpheliyim. İsim vermeye gerek yok, kendiniz hayal edebilirsiniz."

"Takımın yeni bir lideri var ve görevinin hızlı bir şekilde iyi sonuçlar almak olduğu açık. Yakın çevresinde kendisine tamamen güvenen insanların olması onun için önemlidir. Sanchez bu listede yer almadı. Nokta." diye ekledi.

Turrini, Sanchez'in yeni takımıyla anlaşma imzaladıktan sonra takımdan ayrıldığını ve bunun Aldo Costa'da, James Allison ve Lorenzo Sassi ile benzerlik taşıdığını belirtti.

İlginç şekilde bu üç isim de Ferrari'den ayrıldıktan sonra Mercedes'te çalıştı.

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