Türkiye'nin kırmızı listede olması, F1'in "başını ağrıtmaya" devam ediyor

Teksas'taki COVID-19 salgınının boyutu ve etkinliğe seyahat eden personelle ilgili lojistik konular nedeniyle Austin'in takvimdeki yeriyle alakalı soru işaretleri var.

Fakat Formula 1'in başını ağrıtan yarış Türkiye Grand Prix'si ve yarışla ilgili karar gelecek hafta verilecek.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer almasına rağmen İstanbul'daki yarışın 10 Ekim'de yapılmaya devam edeceği konusundaki umudunu korumaya devam ediyor.

Fakat yedi İngiltere merkezli takımın yanı sıra, F1, FIA, Honda, Pirelli ve basın kısmında çalışan yaklaşık 1000 kişilik grup, mevcut kurallar gereği İngiltere'ye döndüklerinde kendilerini 10 gün süreyle otel karantinasında tutmak zorundalar.

Şu anda çoğu şey, İtalya GP'den dört gün sonra, yani 16 Eylül'de gerçekleştirilecek bir sonraki İngiltere hükümetinin kararına bağlı olacak. O tarihte, İngiltere'nin seyahat listelerini güncellemesi ve Türkiye'yi kırmızıdan turuncu listeye alınıp alınmayacağının netleşmesi bekleniyor.

Formula 1, son olarak Belçika GP hafta sonundan önce yeni bir takvim yayınladı ve takvimdeki yarış sayısı 23'ten 22'ye düşürüldü.

Ayrıca bu değişiklikler kapsamında Türkiye, 3 Ekim tarihinden alındı ve yarış 10 Ekim'de yapılacak.

Bu, yarışın Rusya GP ile arka arkaya olmamasından ötürü lojistik anlamda faydalıydı. Böylece Sochi'ye gidenler, Türkiye GP'nin iptalinden endişe duymadan seyahat planlaması yapabilecekler.

Bu değişiklik aynı zamanda İngiltere'nin kırmızı listeyle ilgili kararını beklerken, fazladan bir hafta kazandırmış oldu.

Türkiye önümüzdeki hafta listeden çıkarılmazsa, geçici plan sadece kemik kadronun Türkiye'ye seyahat etmesi ve bu kişilerin, iki hafta sonraki Amerika GP'den önce doğrudan Amerika'ya giderek veya başka bir yerde durarak İngiltere dışında kalması gibi görünüyor.

Bununla beraber bunun en iyi strateji olmadığı anlaşılıyor fakat tek seçenek haline gelmesi durumunda her halükarda takımlar tarafından kabul edilmesi gerekecek.

Austin yarışının da kendine has sorunları var. F1 şu anda Amerika'daki makamlarla, mevcut kurallar göz önüne alındığında ülkeye kaç kişinin girmesine izni verileceği konusunda görüşmeler yapıyor.

F3'ün Amerika'da yapılması planlanan sezon finali, geçen hafta sonu Austin'den Sochi'ye alındı ve bu kararın ardında lojistik değişiklikler yattığını duyurdu.

F1 organizasyonu daha sonra F3 kararıyla Formula 1 yarışı için yapılan planlar arasında herhangi bir bağlantı olmadığını açıkladı.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Alex Albon, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 and the rest of the pack tab the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images