Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Türkiye GP, yeni asfalt nedeniyle pist yüzeyinin çok kaygan olmasının ardından pilotların ve takımların pek alışkın olmadıkları bir çalışmayı beraberinde getirdi.
Pist üstünde yaşanan mücadele eşsizdi ancak bu eşsiz mücadelenin hava koşulları nedeniyle istenmeyen sonuçları da oldu. Takımların araçlarında yer alan bazı aerodinamik sırlar açığa çıkmış oldu.
Hava şartları sayesinde bazı girdapları görmekle kalmadık, aynı zamanda yağmur ve çamurla birlikte araç üzerindeki hava akımının nasıl ilerlediğini de gördük. Araçlardaki ıslak yüzey, aracın üzerinde yer alan aerodinamik parçaların nasıl çalıştığını ya da hava akımını nasıl engellediğini gösterdi.
Bunun dışında, yeni asfalt nedeniyle pist üstünde hâlâ ciddi yağ kalıntısı vardı. Yağmurla birleştiğinde bu kalıntılar iki saatlik yarışın ardından emülsiyonlaştı ve araçların üzerinde gri bir katman oluştu.
Böylece araçlar üzerinde, takımların testlerde kullandıkları flo-viz aerodinami boyasının şekillerine benzer şekiller oluştu.
Bu içerikte sizlere farklı takımlarda dikkatlerimizi çeken fotoğrafları gösteriyoruz.
Red Bull
Red Bull Racing RB16 sidepods detail
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull her zaman aerodinamik açıdan güçlü olmasıyla bilinir. Bu fotoğrafta, sidepod bölgesindeki hava akımının aracın arkasındaki kola şişesi bölümüne doğru nasıl ilerlediğini görüyorsunuz.
Mercedes
Mercedes-AMG F1 W11 detail
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton'ın aracından çıktığı esnada çekilen bu fotoğrafta Mercedes aracının sidepodları üzerinden ve halodan geçen hava akımının izlerini görüyorsunuz. Halonun arka kısmında yer alan kıvrımlı bölümün, hava akımını nasıl aşağıya doğru yönlendirdiğini görebilirsiniz.
Ferrari
Ferrari SF1000 detail
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Bu fotoğrafta, kırmızı ok ile gösterilen bölümde aracın altında oluşan girdabı görüyorsunuz.
McLaren
McLaren MCL35 rear detail
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren MCL35'in arka kanat ucundaki ters basınç eğimi nedeniyle oluşan girdap fotoğraflara yansıdı.
Renault
Renault F1 Team R.S.20 sidepods detail
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Renault'nun sidepodun yan kısmında yer alan jaluzi tarzındaki kanatların şekillerini, sidepodda görebilirsiniz.
Williams
Williams FW43 sidepods detail
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Bu fotoğrafta da sidepodun arka tarafındaki rampadan aşağı hava akımının nasıl tabana doğru yönlendiği görülüyor.
Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
Yağmurda oluşan sprey, araç üzerinde yer alan aerodinamik parçaların hava akımını nasıl dışarıya doğru ittiğini gösteriyor.
Galeri: Türkiye'deki kirli F1 araçları
Daha fazla benzer fotoğrafı galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz.
Renault F1 Team R.S.20 sidepod detay
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 sidepod detay
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 arka kanat detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Renault F1 Team R.S.20 burun detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Racing Point RP20 sidepod detay
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren MCL35 sidepod detay
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Haas VF-20 yan detay
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 yan detay
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C39 arka detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes F1 W11 detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Racing RB16 sidepod detay
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Renault F1 Team R.S.20 detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes F1 W11 ön kanat detay
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Racing Point RP20 detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Mercedes F1 W11 detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W11 lastik detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Matt Somerfield