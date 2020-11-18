Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Pist üstünde yaşanan mücadele eşsizdi ancak bu eşsiz mücadelenin hava koşulları nedeniyle istenmeyen sonuçları da oldu. Takımların araçlarında yer alan bazı aerodinamik sırlar açığa çıkmış oldu.

Hava şartları sayesinde bazı girdapları görmekle kalmadık, aynı zamanda yağmur ve çamurla birlikte araç üzerindeki hava akımının nasıl ilerlediğini de gördük. Araçlardaki ıslak yüzey, aracın üzerinde yer alan aerodinamik parçaların nasıl çalıştığını ya da hava akımını nasıl engellediğini gösterdi.

Bunun dışında, yeni asfalt nedeniyle pist üstünde hâlâ ciddi yağ kalıntısı vardı. Yağmurla birleştiğinde bu kalıntılar iki saatlik yarışın ardından emülsiyonlaştı ve araçların üzerinde gri bir katman oluştu.

Böylece araçlar üzerinde, takımların testlerde kullandıkları flo-viz aerodinami boyasının şekillerine benzer şekiller oluştu.

Bu içerikte sizlere farklı takımlarda dikkatlerimizi çeken fotoğrafları gösteriyoruz.

Red Bull

Red Bull Racing RB16 sidepods detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull her zaman aerodinamik açıdan güçlü olmasıyla bilinir. Bu fotoğrafta, sidepod bölgesindeki hava akımının aracın arkasındaki kola şişesi bölümüne doğru nasıl ilerlediğini görüyorsunuz.

Mercedes

Mercedes-AMG F1 W11 detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın aracından çıktığı esnada çekilen bu fotoğrafta Mercedes aracının sidepodları üzerinden ve halodan geçen hava akımının izlerini görüyorsunuz. Halonun arka kısmında yer alan kıvrımlı bölümün, hava akımını nasıl aşağıya doğru yönlendirdiğini görebilirsiniz.

Ferrari

Ferrari SF1000 detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu fotoğrafta, kırmızı ok ile gösterilen bölümde aracın altında oluşan girdabı görüyorsunuz.

McLaren

McLaren MCL35 rear detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren MCL35'in arka kanat ucundaki ters basınç eğimi nedeniyle oluşan girdap fotoğraflara yansıdı.

Renault

Renault F1 Team R.S.20 sidepods detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Renault'nun sidepodun yan kısmında yer alan jaluzi tarzındaki kanatların şekillerini, sidepodda görebilirsiniz.

Williams

Williams FW43 sidepods detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu fotoğrafta da sidepodun arka tarafındaki rampadan aşağı hava akımının nasıl tabana doğru yönlendiği görülüyor.

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Yağmurda oluşan sprey, araç üzerinde yer alan aerodinamik parçaların hava akımını nasıl dışarıya doğru ittiğini gösteriyor.

Galeri: Türkiye'deki kirli F1 araçları

Daha fazla benzer fotoğrafı galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz.