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Formula 1 / Analiz

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

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Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Türkiye GP, yeni asfalt nedeniyle pist yüzeyinin çok kaygan olmasının ardından pilotların ve takımların pek alışkın olmadıkları bir çalışmayı beraberinde getirdi.

Pist üstünde yaşanan mücadele eşsizdi ancak bu eşsiz mücadelenin hava koşulları nedeniyle istenmeyen sonuçları da oldu. Takımların araçlarında yer alan bazı aerodinamik sırlar açığa çıkmış oldu. 

Hava şartları sayesinde bazı girdapları görmekle kalmadık, aynı zamanda yağmur ve çamurla birlikte araç üzerindeki hava akımının nasıl ilerlediğini de gördük. Araçlardaki ıslak yüzey, aracın üzerinde yer alan aerodinamik parçaların nasıl çalıştığını ya da hava akımını nasıl engellediğini gösterdi.

Bunun dışında, yeni asfalt nedeniyle pist üstünde hâlâ ciddi yağ kalıntısı vardı. Yağmurla birleştiğinde bu kalıntılar iki saatlik yarışın ardından emülsiyonlaştı ve araçların üzerinde gri bir katman oluştu.

Böylece araçlar üzerinde, takımların testlerde kullandıkları flo-viz aerodinami boyasının şekillerine benzer şekiller oluştu.

Bu içerikte sizlere farklı takımlarda dikkatlerimizi çeken fotoğrafları gösteriyoruz.

 

Red Bull

Red Bull Racing RB16 sidepods detail

Red Bull Racing RB16 sidepods detail

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull her zaman aerodinamik açıdan güçlü olmasıyla bilinir. Bu fotoğrafta, sidepod bölgesindeki hava akımının aracın arkasındaki kola şişesi bölümüne doğru nasıl ilerlediğini görüyorsunuz.

Mercedes

Mercedes-AMG F1 W11 detail

Mercedes-AMG F1 W11 detail

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın aracından çıktığı esnada çekilen bu fotoğrafta Mercedes aracının sidepodları üzerinden ve halodan geçen hava akımının izlerini görüyorsunuz. Halonun arka kısmında yer alan kıvrımlı bölümün, hava akımını nasıl aşağıya doğru yönlendirdiğini görebilirsiniz.

Ferrari

Ferrari SF1000 detail

Ferrari SF1000 detail

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu fotoğrafta, kırmızı ok ile gösterilen bölümde aracın altında oluşan girdabı görüyorsunuz.

McLaren

McLaren MCL35 rear detail

McLaren MCL35 rear detail

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren MCL35'in arka kanat ucundaki ters basınç eğimi nedeniyle oluşan girdap fotoğraflara yansıdı.

Renault

Renault F1 Team R.S.20 sidepods detail

Renault F1 Team R.S.20 sidepods detail

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Renault'nun sidepodun yan kısmında yer alan jaluzi tarzındaki kanatların şekillerini, sidepodda görebilirsiniz.

Williams

Williams FW43 sidepods detail

Williams FW43 sidepods detail

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu fotoğrafta da sidepodun arka tarafındaki rampadan aşağı hava akımının nasıl tabana doğru yönlendiği görülüyor.

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Yağmurda oluşan sprey, araç üzerinde yer alan aerodinamik parçaların hava akımını nasıl dışarıya doğru ittiğini gösteriyor.

Galeri: Türkiye'deki kirli F1 araçları

Daha fazla benzer fotoğrafı galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 sidepod detay

Renault F1 Team R.S.20 sidepod detay
1/24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

.

Red Bull Racing RB16 sidepod detay

Red Bull Racing RB16 sidepod detay
2/24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
3/24

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull Racing RB16 arka kanat detay

Red Bull Racing RB16 arka kanat detay
4/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
5/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
6/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Renault F1 Team R.S.20 burun detay

Renault F1 Team R.S.20 burun detay
7/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point RP20 sidepod detay

Racing Point RP20 sidepod detay
8/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren MCL35 sidepod detay

McLaren MCL35 sidepod detay
9/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Haas VF-20 yan detay

Haas VF-20 yan detay
10/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull Racing RB16 yan detay

Red Bull Racing RB16 yan detay
11/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C39 arka detay

Alfa Romeo Racing C39 arka detay
12/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes F1 W11 detay

Mercedes F1 W11 detay
13/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Racing RB16 sidepod detay

Red Bull Racing RB16 sidepod detay
14/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Renault F1 Team R.S.20 detay

Renault F1 Team R.S.20 detay
15/24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
16/24

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes F1 W11 ön kanat detay

Mercedes F1 W11 ön kanat detay
17/24

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Racing Point RP20 detay

Racing Point RP20 detay
18/24

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes F1 W11 detay

Mercedes F1 W11 detay
19/24

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W11 lastik detay

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W11 lastik detay
20/24

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
21/24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
22/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
23/24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
24/24

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Matt Somerfield

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