Türkiye'de günün sürücüsü Carlos Sainz!

Yarışa 19. sıradan başlayan Sainz, ilk sekiz turda 13. sıraya çıktı ve 14 turun ardından puan potasına girmeyi başardı. Ferrari'nin yavaş pit stop'una rağmen Sainz, yarışı sekizinci sırada tamamlamayı başardı.

Yarışın ardından F1 muhabiri Rosanna Tennant'a konuşan Sainz, "Günün sürücüsü mü oldum? Gerçekten mi? Mükemmel! Hayatımda ilk defa günün sürücüsü seçildim, bu ödülü almak birkaç yılımı aldı."

"Başlarda her şey biraz karışıktı, tamamen ıslak zeminde olduğumuz anda çok fazla geçiş yapabildim, ancak pist kuruduktan sonra sadece tek bir yarış çizgisi oluştu ve geçiş yapmak daha zor bir hâle geldi. Güçlü bir tempomuz vardı, aldığım sonuçtan çok memnunum." dedi.