Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

2024 Formula 1 İtalya Grand Prix'si hafta sonunda RB takımının VCARB aracı ve yarış tulumları üzerinde Türkiye İş Bankası'nın logosu yer alacak.

Sponsorluk hakkında konuşan RB pilotları, şunları söylediler: "Visa ile olan işbirliğimiz sayesinde Türkiye ile birlikte çalışma fırsatımız olduğu için çok mutluyuz."

"Takıma ve spora olan tutkuları için Türkiye'deki taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

"İş Bankası'nın bize verdiği desteği takdir ediyoruz ve bunu Monza'daki piste taşıyacağız."

"Özellikle 100. yılınızda markanın aracımızda olması bizim için bir onur. Bu işbirliği hakkında en az sizin kadar heyecanlıyız."