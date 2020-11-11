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Formula 1 / Son dakika

Türkiye Grand Prix'si için yağmur ihtimali düşük

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Türkiye Grand Prix'si için yağmur ihtimali düşük
Ekleyen:
, Editör

Yapılan son hava tahminlerine göre Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak İstanbul Park için yağmur beklentisi olsa da, bu ihtimal düşük olarak görünüyor.

Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönüyor ve yarışla ilgili pek çok bilinmeyen var.

Bunlardan bir tanesi de hava olacak. Geçen haftadan bu yana yapılan tahminler, özellikle pazar günü yağmur yağabileceğini işaret ediyor.

Bugün itibariyle yapılan tahminlere göre hafta sonunun tüm günlerinde ufak da olsa yağmur ihtimali olacak.

Cuma günü sadece %5'lik bir yağmur tahmini yapıldı ve hava sıcaklığı gündüz 16, gece ise 9 derece olacak.

Cumartesi günü için yağmur beklentisi %20 olarak açıklandı. Hava sıcaklığı gündüz 15, gece ise 9 derece olacak.

Pazar günü sabahında yağmur ihtimali %35'lere kadar çıksa da, yarışın yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali sadece %10 olacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 15, gece ise 8 derece olacak.

Cuma ve pazar günleri rüzgarın hızı 16 km/s'yi bulacak. Cumartesi ise 15 km/s'lik bir rüzgar beklentisi var.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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