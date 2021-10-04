Türkiye Grand Prix'si hafta sonunda yağmur ihtimali var

Geçen hafta yapılan tahminlerde, hafta sonunun tamamının ıslak zeminde geçeceği belirtiliyordu. Ancak günler ilerledikçe yağmur riski biraz azaldı. Fakat yine de, özellikle cumartesi ve pazar yağmur ihtimali var.

Cuma günü yağmur ihtimali gün boyunca neredeyse %10 seviyelerinde olacak ve antrenman saatlerinde yağmur ihtimali bulunmuyor. Hava sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.

Fakat kuvvetli rüzgar kendisini gösterecek yaklaşık 26 km/s hızla esecek.

Cumartesi günü ise yağmur altında geçecek gibi görünüyor. İlk tahminlere göre hem 3. antrenman hem de sıralama turları saatinde yağmur ihtimali %50 seviyelerinde olacak.

Aralıklarla yağmurun kendisini göstermesi beklenirken, rüzgarın hızı 24 km/s olacak.

Pazar günü ise, sabah sağanak yağış bekleniyor. Ancak saatler ilerledikçe yağmur riski azalacak ve yarışın başlayacağı saatte yağmur ihtimali %40 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı da yine 25 ila 26 km/s civarında olacak.