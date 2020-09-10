Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

İstanbul Park yönetimi, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamada 2020 Türkiye Grand Prix'si biletlerinin Eylül ayının ikinci haftasında satışa sunulacağını duyurmuştu.

Beklenti, satışların pazartesi günü yapılacağı yönündeydi ancak şimdiye kadar satışlar başlamamıştı.

Bugün TRT Haber başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre, 2020 Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın itibariyle satışa sunulacak.

Satışlar şimdilik sadece internet üzerinden olacak ve platformun Biletix olması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

2020 Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve taraftarları yarış günü pek çok sürpriz bekliyor olacak.

Biletler satışa çıkar çıkmaz sizleri bilgilendireceğiz.