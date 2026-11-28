Formula 1
Türkiye Grand Prix'si 150 bin ön kayıtla 2027 takviminin zirvesinde
1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt aldı ve 2027 takvimindeki 24 yarış arasında ilk sıraya yerleşti.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 13:46
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Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul
Fotoğraf: Honda
Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü uluslararası ölçekte büyük ilgi görüyor. 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusuna ulaştı.
Bu rakamla İstanbul, 2027 Formula 1 takviminde yer alan 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan organizasyon oldu.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), organizasyonun uluslararası tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum tarafından yürütülen kampanyalar kapsamında Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, GoTürkiye sosyal medya hesapları, uluslararası televizyon kanallarındaki reklamlar ve dijital kampanyalar aracılığıyla tanıtılıyor.
Aerial view of Istanbul park F1 track
Fotoğraf: Miragest
Bakan Ersoy'dan Formula 1 açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yönelik ilgiyi değerlendirdi.
İstanbul'un ön kayıt sayısında diğer yarışları geride bıraktığını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu."
Formula 1 organizasyonuna yönelik yoğun ilginin Türkiye turizmi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Ersoy, ziyaretçilerin İstanbul'un yanı sıra farklı turizm destinasyonlarını da keşfetmesini hedeflediklerini söyledi.
Ersoy, bu kapsamda şu çağrıda bulundu: "Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün."
TOSFED tarafından gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin, ülkenin uluslararası tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması hedefleniyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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