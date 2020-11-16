Türkiye GP'si sonrasında Leclerc'in en büyük eleştirmeni yine kendisi

Monakolu pilot yarışın başındaki kötü performansından kurtularak sonlara doğru 2. sıradaki Racing Point sürücüsü Perez’le arasındaki farkı kapatmıştı.

Çok aşınmış geçiş lastikleriyle damalı bayrağı görmeye çalışan Perez, son tura kadar Leclerc’i gerisinde tutmayı başarmış fakat hata yaparak geniş aldığı 9. virajda Ferrari sürücüsü rakibine geçilmişti.

Fakat Perez viraj çıkışında daha iyi bir tutuş sağlamış ve arka düzlükte Leclerc’in hava boşluğuna girmişti. İkili, son viraj sekansına girmek için frenlediğinde Leclerc hata yaparak virajı genişten aldı ve böylece hem Perez’e hem de takım arkadaşı Sebastian Vettel’e sıra kaybetmiş oldu.

Yarış sonrasında Leclerc potansiyel bir 2.liği finişe bu kadar yakınken kaybetmiş olmaktan duyduğu siniri saklamazken bu hatanın geçtiğimiz sene Bakü’de sıralama turlarında yaptığı kazadan daha büyük olduğunu söyledi.

4. sırayı aldığı için takımının telsiz üstündeki kutlama mesajlarına Leclerc: “Boktan bir iş çıkardım. Boktan bir iş çıkardım. Hay s**eyim, boktan bir iş çıkardım.” diyerek cevap verdi.

Takım ise onu sakinleştirmeye çalışarak radyoyu kapatmasını istemeden önce Leclerc: “Çok üzgünüm. S**ik bir aptalım. Bakü’deki gibi.” diyerek sözlerini tamamladı.

Leclerc, takım radyosunda kendisini çok eleştirmesiyle biliniyor ve daha öncesinde röportajlarında hatalarına karşı bu kadar dürüst ve sert olmanın bir pilot olarak kendisini geliştirdiğini söyledi.

Yarış sonrasında sakinleşen Leclerc, pistin ıslak bir kısmında savunma yapmaya çalışarak hata yaptığını söylemeye devam etti.

Leclerc: “9. Virajda çok rekabetçiydik ve o turda Sergio bir hata yaptı. O yüzden ben de 10. Turda dıştan dönmeye çalıştım ama yol tutuşu çok kötüydü.”

“Hava boşluğuna giren Racing Point düzlüklerde genel olarak çok hızlıydı, o yüzden doğru tarafta olmayı başarabildi, ben ise en sonda kilitlendim.”

“Doğrusu, sonradan verileri inceleyince çok çılgınca bir şey yapmadığımı gördüm. Aynı fren noktası, aynı baskı ama tabii ki iç taraf daha ıslaktı.”

“Yani tamamen benim hatam. Bunu hedeflemeliydim, yani düz gittim. Aslında dönmesi çok zor bir virajdı, en azından onu yapabildim. Yani evet, bu kadar.”