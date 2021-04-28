Türkiye GP'nin seyircili yapılıp yapılmayacağı pandemiye bağlı olacak

Formula 1, bugün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin 2021 takvimine dahil olduğunu açıkladı.

Türkiye, 11-13 Haziran tarihleri arasında Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanan Kanada Grand Prix'sinin yerini alacak.

Yarış, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek ve takvimin yedinci yarışı olacak.

Formula 1 yarışlarını Türkiye'ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park'a verildiğini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm yarış severler, organizasyondan çok memnun kaldılar. Türkiye GP, geçen yılın en iyi yarışı seçildi."

"2021 yılı için Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslar sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. İstanbul Park'taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, İstanbul'u hak etiği şekilde tanıtmaya hazırız." dedi.

Vural Ak, anlaşmanın uzun vadeli bir kontratın habercisi olduğunu da söyledi.

Ak, "Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir kontratın da habercisi niteliğindedir." dedi.

Bununla beraber taraftarlar, yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar.

Intercity'den yapılan açıklamada "Bilet satışları pandeminin seyrine göre netlik kazanacak" ifadeleri kullanılırken, Vural Ak bu konuda, "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz. Halkımızın ve yaban misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz."

"Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış takımlarının bile ekonomimize milyonlara dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı seyircilerin de gelişiyle önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır." dedi.