Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Pandemi kaynaklı sorunlardan ötürü bu sezon ilk olarak Kanada Grand Prix'si iptal edilmişti. İptal edilen Kanada Grand Prix'sinin oluşturduğu boşluğu Türkiye GP dolduracaktı ve F1, Intercity İstanbul Park yönetimiyle anlaşmaya varmıştı.

Ancak sonrasında Türkiye İngiliz devletinin "kırmızı listesine" alındı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor ve bu otel konaklamasının masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor. Durum böyle olunca takımlar Türkiye GP'ye pek sıcak bakmadı ve bu yarış da iptal edildi.

Bunun üstüne F1, Avusturya'da iki yarış gerçekleştirdi ve bu boşluğu kapadı. F1, 23 yarışlık takvimi korumak istediğinden, bu konuda büyük çaba gösteriyor.

Bu gelişmelerin ardından Singapur GP'nin de iptal haberi geldi. Bu yarış ise seyahat kısıtlamalarından dolayı iptal edildi.

23 yarışlık takvimi korumakta kararlı olan F1 yönetimi, bu gelişmenin üzerine Singapur GP'nin yerine üç opsiyon üzerinde durdu: Türkiye, Çin ve Amerika'da ikinci bir yarış.

F1, Singapur GP'nin oluşturduğu boşluk için yeniden Türkiye'yle anlaştı ve Türkiye GP takvime geri döndü.

Sergio Perez, Racing Point RP20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak Türkiye GP, bir kez daha risk altında. AMuS'a göre, Japonya GP iptal edilirse; Türkiye GP'nin gerçekleşmesi imkansız olabilir. Peki neden?

Mevcut takvime bakacak olursak üç yarışın da art arda olduğunu görebiliriz, bu üç yarışın ardından ise Amerika GP geliyor.

Rusya GP:26 Eylül

Türkiye GP:3 Ekim

Japonya GP: 10 Ekim

Amerika GP: 24 Ekim

Yani takımlar; Rusya, Türkiye ve Japonya GP üçlü yarışı gerçekleştirilirken, İngiltere'ye dönmeyecekler ve doğrudan diğer yarışın gerçekleştirileceği ülkeye uçacaklar.

Türkiye GP'den sonra da takımlar, Japonya'ya uçacak ve İngiltere'ye dönmeyecekler. Böylelikle karantinada kalmaları gerekmeyecek.

Ancak Japonya GP iptal edilirse, 24 Ekim'deki Amerika GP'ye kadar takımlar için bir boşluk olacak ve takımların Türkiye GP'den sonra İngiltere'ye dönmesi gerekecek ki sorun burada başlıyor.

Türkiye hâlâ kırmızı listede olduğundan, takımlar İngiltere'ye döndüğünde 10 gün karantinada kalmak zorunda olacak ki haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan yarış, bu yüzden iptal edilmişti.

Takımların, Türkiye'den İngiltere'ye dönmemesi gerektiğinden Japonya GP'nin gerçekleştirilmesi çok önemli.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Peki Japonya'da durum ne?

4 Ağustos'ta Japonya tam olarak 14.114 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı ve bu, ülke için bir rekor.

Japonya GP hakkında son kararın Tokyo'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nın ardından verileceği düşünülüyor. WEC ve MotoGP'nin Japonya ayakları ise haftalar önce iptal edildi.

Japonya Grand Prix'sinin de ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yarışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği yüksek ihtimalle, ağustos ayında belli olacaktır çünkü Avrupa kıtasının dışında yer alan ve sezonun ikinci yarısında yarış düzenleyecek ülkelere takımların konteynerleri ağustos ayında yollanmaya başlıyor.

Japonya yarışının iptal edilmesi durumunda, Amerika'nın COTA pistinde ikinci bir yarış gerçekleştirilebilir iddiası bulunuyor ancak AMuS, bunun lojistik olarak mümkün olmadığını söylüyor.

AMuS'a göre, Japonya GP'nin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında hızlıca bir karar verilmeli çünkü bu yarış, diğer yarışları da etkileyecek.

Yine AMuS'a göre, Japonya GP iptal edilirse ABD'de ikinci bir yarış yapılamayacağından, Türkiye GP'nin takvimden çıkarılması gerekebilir.

Japonya GP iptal edilse de Türkiye hâlâ kırmızı listeden çıkabilir. Yarışa 8 hafta var ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması durumunda, Japonya GP'nin yarışımız üzerinde bir etkisi kalmayacak.

Yine de her ihtimale karşı F1 yönetimi, İngiliz hükümetiyle kendilerine karantina konusunda bir serbestlik tanıması konusunda görüşüyor.

Aston Martin takım menajeri Andy Stevenson da Türkiye GP'ye daha çok zaman olduğunu ve her şeyin değişebileceğini vurguladı.

Stevenson, "Endişeli değilim. Bu zamanlarda her şey çok çabuk değişiyor. Türkiye'deki yarıştan biraz önce bu durumda olursak, o zaman endişelenirim." dedi.