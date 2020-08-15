Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Formula 1'in 2012'de Türkiye'ye veda etmesinin ardından birçok kez Türkiye GP'nin takvime döneceği yönünde haber yapılsa da bunlardan hiçbirisi gerçekleşmedi.

Ancak bu sene koronavirüsün etkilerinin ardından farklı pistlerin takvime girmesi, Türkiye'nin ve Intercity İstanbul Park'ın da bu konuda umutlanmasını sağladı.

İlk çıkan iddiaların ardından pist yönetimi, görüşmelerin devam ettiğini ancak gizlilik sözleşmesi gereği daha fazla açıklama yapamayacağını iddia etti.

Son günlerde Motorsport.com Türkiye olarak Formula 1'den önemli isimlerin İstanbul'a gelerek piste yakın çevredeki otellerde Kasım ayında çok sayıda oda kiraladığı duyumlarını almıştık. Konuyla alakalı Intercity yönetimine ve TOSFED'e ulaşsak da doğrulama alamadık.

Ancak bu duyumları doğrulayacak bir gelişme, Sky Sport İtalya'dan geldi ve Türkiye GP'nin 15 Kasım'da takvimde yer alacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından biz de yurt dışındaki kaynaklarımıza ulaştık. Aldığımız bilgiler, henüz resmiyet kazanmasa dahi yarışın gerçekleştirilmesi için Formula 1 Yönetimi ile Intercity İstanbul Park yönetimi arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve yakında bir sonuca varılacağı şeklinde.

Formula 1, 1 Kasım 2020 tarihine kadar olan yarışları açıkladı ancak sonrası için henüz bir açıklama yapılmadı.

Tarih Pist 5 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya 12 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya 19 Temmuz Hungaroring, Macaristan 2 Ağustos Silverstone, Britanya 9 Ağustos Silverstone, Britanya 16 Ağustos Barcelona, İspanya 30 Ağustos Spa, Belçika 6 Eylül Monza, İtalya 13 Eylül Mugello, İtalya 27 Eylül Sochi, Rusya 11 Ekim Nurburgring, Almanya 25 Ekim Portimao, Portekiz Kasım 1 Imola, İtalya

Sezonun Aralık ayında Bahreyn ve Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Kasım ayında hangi yarışların olacağına dair henüz net bir şey yok.

Netleşen takvimde 13 yarış yer alıyor ve Amerika kıtasında herhangi bir yarış düzenlenmeyecek. Bu sene Çin ve Vietnam GP'lerinin de yapılması pek mümkün değil ve resmi iptal yakında duyurulacak. Tüm bunların üzerine Formula 1 Yönetimi'nin Jerez ve İstanbul Park ile görüştüğü iddia ediliyordu. Bu iki pistte yarış düzenlemek, lojistik açıdan diğer pistlere göre daha kolay olabilir.

Takvimdeki mevcut duruma bakarsak, 1 Kasım'daki Imola yarışından sonra Jerez'de ve Türkiye'de gerçekleştirilecek yarışlar, Arap yarım adasındaki final yarışlarından önce lojistik açıdan daha mümkün seçenekler gibi görünüyor.

İstanbul Park son senelerde büyük yarışlara ev sahipliği yapmadı ve şu anda FIA'nın Grade 1 lisansına sahip değil. Ancak pistteki eksikliklerin kısa sürede giderilebileceği düşünülüyor.

Jerez pisti en son 1997'de F1 yarışına ev sahipliği yaptı ve son olarak 2014'te kış testlerinin bir bölümü bu pistte yapıldı. 2017'de Formula 2 yarışına ev sahipliği yapan pist, bu sene MotoGP'nin ilk iki yarışının düzenlendiği yer oldu.

Jerez ve İstanbul yarışları takvime girerse, Bahreyn ve Abu Dhabi yarışlarıyla birlikte 17 yarışlık bir sezon gerçekleşecek. Ancak Bahreyn'de iki yarış olursa o zaman 18 yarış olacak.

Formula 1 Yönetimi, koronavirüs nedeniyle geciken sezonda her zaman 15 ila 18 arasında yarış düzenlemeyi planladığını açıklamıştı. Açıklanan ve açıklanması planlanan yarışlar, bunun olacağını işaret ediyor.