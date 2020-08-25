Türkiye GP'nin dönüşü bugün 14:00'te açıklanacak

Dün yaptığımız haberde sizlere Türkiye Grand Prix'si ile ilgili resmi açıklamanın salı günü veya en geç cuma gününe kadar geleceğini belirtmiştik.

Motorsport.com Türkiye olarak, resmi açıklamanın bugün TSI 14:00'te yapılacağını öğrendik.

Ayrıca Bahreyn ve Abu Dhabi GP'leriyle ilgili resmi açıklama da bugün gelecek.

Şimdiye kadar "resmi bir açıklama" gelmediğini sizlere tekrar hatırlatıyoruz ve internette dolaşan haberlerin hiçbirisinin de "resmi" olmadığının altını çiziyoruz.

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Motorsport.com Türkiye ekibi