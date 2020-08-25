Türkiye GP'nin dönüşü bugün 14:00'te açıklanacak
paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye, Formula 1'in Türkiye dönüşünün bugün resmi olarak açıklanacağını öğrendi.
Dün yaptığımız haberde sizlere Türkiye Grand Prix'si ile ilgili resmi açıklamanın salı günü veya en geç cuma gününe kadar geleceğini belirtmiştik.
Motorsport.com Türkiye olarak, resmi açıklamanın bugün TSI 14:00'te yapılacağını öğrendik.
Ayrıca Bahreyn ve Abu Dhabi GP'leriyle ilgili resmi açıklama da bugün gelecek.
Şimdiye kadar "resmi bir açıklama" gelmediğini sizlere tekrar hatırlatıyoruz ve internette dolaşan haberlerin hiçbirisinin de "resmi" olmadığının altını çiziyoruz.
Sizlere en güncel haberleri, en doğru ve en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayı da sürdüreceğiz.
Motorsport.com Türkiye ekibi
Önceki haber
Steiner: "Haas, F1'in kendisi için önemini gördü"
Sonraki haber
Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Türkiye GP'nin dönüşü bugün 14:00'te açıklanacak
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov