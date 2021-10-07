Türkiye GP'de yine iki DRS bölgesi olacak

Intercity İstanbul Park pistinin DRS bölgelerinde geçen yıla kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hafta sonu boyunca pistte yine iki DRS bölgesi olacak. İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 9. virajdan 82 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise 11. virajdan 82 metre önce olacak.

İkinci DRS algılama noktası 13. virajdan 33 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 14. virajdan 69 metre sonra olacak.

Pilot hakem Bernoldi

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakemlik görevini kimin yapacağını da açıkladı.

Bu hafta sonu pilot hakemlik görevini, bu yıl daha önce Azerbaycan ve Rusya GP'de aynı görevi üstlenen Enrique Bernoldi üstlenecek.

Brezilyalı pilot, daha önce Arrows takımı ile Formula 1'de yarışmıştı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick Danny Sullivan Danny Sullivan İtalya GP Vitantonio Liuzzi Rusya GP Enrique Bernoldi Türkiye GP Enrique Bernoldi