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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Türkiye GP'de yine iki DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde iki DRS bölgesi olacağını açıkladı.

Türkiye GP'de yine iki DRS bölgesi olacak

Intercity İstanbul Park pistinin DRS bölgelerinde geçen yıla kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Hafta sonu boyunca pistte yine iki DRS bölgesi olacak. İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 9. virajdan 82 metre önce, DRS aktivasyon noktası ise 11. virajdan 82 metre önce olacak.

İkinci DRS algılama noktası 13. virajdan 33 metre sonra, DRS aktivasyon noktası ise 14. virajdan 69 metre sonra olacak.

Pilot hakem Bernoldi

Öte yandan FIA, bu hafta sonu pilot hakemlik görevini kimin yapacağını da açıkladı.

Bu hafta sonu pilot hakemlik görevini, bu yıl daha önce Azerbaycan ve Rusya GP'de aynı görevi üstlenen Enrique Bernoldi üstlenecek.

Brezilyalı pilot, daha önce Arrows takımı ile Formula 1'de yarışmıştı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
Netherlands Hollanda GP United States Danny Sullivan
Italy İtalya GP Italy Vitantonio Liuzzi
Russian Federation Rusya GP Brazil Enrique Bernoldi
Turkey Türkiye GP Brazil Enrique Bernoldi
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