Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Canlı anlatım: Türkiye GP
Formula 1 / Türkiye GP Yarış raporu

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Türkiye Grand Prix'sinin kazananı, Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Startta pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yerini koruyacak kadar iyi kalktı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Red Bull pilotu Max Verstappen'e yaklaşmış olsa da Hollandalı pilot yerini korudu.

İlk virajda ise AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Alpine pilotu Fernando Alonso temas yaşadı ve İspanyol pilot spin atarak geriye düştü. Bu temasın ardından Gasly, beş saniyelik zaman cezası aldı.

Geriye düşen Alonso, karambol içerisinde kaldıktan sonra Haas pilotu Mick Schumacher ile temas yaşadı ve sıralamalarda inanılmaz bir performans gösteren Alman pilot, 19. sıraya geriledi.

İlk turda geriye düşen bir diğer isim ise Williams pilotu Nicholas Latifi oldu. Latifi, 10. virajda yarım spin atarak son sıraya geriledi ve üçüncü sektörde sarı bayraklar çıkmasına neden oldu.

11. sıradan yarışa başlayan şampiyona lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise, iyi bir start alarak ilk turda Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'i de geçerek dokuzuncu sırayı aldı. Ardından yedi tur boyunca önündeki AlphaTauri çaylağı Yuki Tsunoda'nın arkasına takılan Hamilton, Japon pilotu geride bıraktıktan sonra sürekli olarak yarışın en hızlı tur zamanını attı.

Geriden başlayıp yükselen bir diğer isim ise, Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. Sainz, 19. sırada başladığı yarışın ilk sekiz turunda yedi aracı geride bıraktı ve 14. tura gelindiğinde ilk 10 içerisine girmeyi başardı.

 

Havadaki nemin fazla olması nedeniyle soğuğun büyük bir etki gösterdiği yarışta, start öncesinde pistin ıslanmasına neden olan yağmurun etkileri, yarışın ortasına gelindiğinde bile etkisini göstermeye devam etti.

Sürücüler, yıpranma nedeniyle kuru zemin lastiği hâline gelmiş geçiş lastikleri ile yola devam ettiler. Bu noktada yarışa, sabah değiştirilen güç ünitesi nedeniyle son sıradan başlayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 22. turda yeni geçiş lastikleri için pite geldi. 

Bu durum ise liderlerin pite gelmesini tetiklemedi ve sürücüler yola devam etti. 

35. turda Red Bull pilotu Sergio Perez'i yakalayan Hamilton, arka düzlükte atağını yaptı. Ancak Meksikalı pilot, inanılmaz bir savunma ile yerini 12. virajda korudu. 13. virajda Hamilton tarafından dışarı itilmesine rağmen Perez. Bir sonraki turun ilk virajında ise Perez, iyi frenleme ile beraber Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı.

37. turda ise pek çok pilot pite geldi. Ön grupta Verstappen pite gelirken, aynı turda pite gelen isimler Tsunoda ve Williams pilotu George Russell oldu. Bir sonraki turda ise Sainz, Bottas ve Vettel pite geldi. Sainz'ın pit stop'u sekiz saniye kadar sürerken, Vettel ise radikal bir karar ile orta hamur lastiğe geçti.

Pist üzerinde durmakta zorlanan Alman pilot, kuru zemin lastikleri ile zorlu geçen bir turun ardından yeniden pite geldi ve geçiş lastiklerine geçiş yaptı.

Bottas ise, Verstappen'in pit stop'una cevap vererek geldiği pit stop'ta, yeniden pistte Verstappen'in önünde geri döndü. 

Yeni lastikler ile pilotlar, daha hızlı gitmeye başladılar. Bunu göz önüne alarak Mercedes pit ekibi, 42. turda Hamilton'ı pite çağırdı. Üst üste ikinci yarış hafta sonunda Hamilton, pit ekibinin çağrısına uymayarak pist üzerinde kaldı.

Bu süreçte en kârlı çıkan isim ise, ilk pit stopu yapan Daniel Ricciardo oldu. Pitler öncesinde 16. sırada yer alan Ricciardo, pitlerin ardından 11. sıraya kadar yükselmeyi başardı. 

Pite gelmeyerek yarışın liderliğini ele geçiren Leclerc ise, 12. virajda önce bir blokaj, ardından da bir arkadan kayma yaşadı. Monacolu pilot, 45. turda temposunun nasıl olduğunu, buna göre nerede yarışı bitirebileceğini sordu. Ferrari mühendisleri ise, Bottas'ı arkasında tutması hâlinde yarışı kazanabileceğini söyledi. 

47. turda ise Ferrari pilotu, ilk virajda Bottas'a geçildi ve liderliği kaybetti. Aynı turda Hamilton, lastiklerin sona kadar gidip gidemeyeceğini sordu. 48. turda pite gelen Leclerc, dördüncü sırada piste geri döndü. 

Bu sırada Sainz, sürekli olarak en hızlı turlar atmayı başladı. 51. turda Hamilton, Gasly'nin önünde geri dönebilmek için pite geldi ve beşinci sırada piste geri dönmeyi başardı. 

52. turda ise Perez, 12. virajda Leclerc'i geride bırakmayı başardı ve üçüncü sırayı aldı. Hamilton ise, pite geldiği için pek memnun değildi. Buna rağmen Hamilton, aynı turda Leclerc'in vites kutusuna gelmeyi başardı. Bu sırada arka lastiklerinin yol tutuşundan şikayet eden Leclerc, 52. turda Hamilton'a üç saniye kaybetti.

Altıncı sıradaki Gasly ise inanılmaz bir tempo ile Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Bu sırada Hamilton, lastiklerinde kabarcıklanmadan şikayet etti ve pite gelmemesi gerektiğini tekrarladı.

Tek turda üç saniye kaybettikten sonra ise Leclerc, Hamilton ile farkı açtı. Onun yerine Gasly ve Norris, Hamilton ile arayı kapatmayı başladı. 54. turda Gasly, Hamilton'dan 1.9 saniye daha hızlıydı.

57. turda ise lider Bottas, 1.31.023 ile en hızlı turu almayı başardı. Tüm yarışı kontrolü altında götüren Fin pilot, Verstappen'in 10 saniye önünde yarışı kazanmayı başardı. Podyumu tamamlayan isim ise Sergio Perez oldu.

Leclerc dördüncü sıranın sahibi olurken Hamilton, son turlarda gelen Gasly tehditini savurdu ve Fransız pilotun önünde beşinci oldu. Norris yedinci sıranın sahibi olurken, 19. sıradan yarışa başlayan Sainz, Ferrari'nin uzun pit stop'una rağmen sekizinci oldu. İspanyol pilot aynı zamanda günün pilotu seçildi.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Aston Martin pilotu Lance Stroll ve pite girmeden yarışı tamamlayan Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara Pitler
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 58 1:31'04.103     1
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 58 1:31'18.687 14.584 14.584 1
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 58 1:31'37.574 33.471 18.887 1
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 58 1:31'41.917 37.814 4.343 1
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 58 1:31'45.915 41.812 3.998 1
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 58 1:31'48.395 44.292 2.480 1
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 58 1:31'51.316 47.213 2.921 1
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 58 1:31'55.629 51.526 4.313 1
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 58 1:32'26.121 1'22.018 30.492 1
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 57 1 lap      
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 57 1 lap     1
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 57 1 lap     1
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 57 1 lap     1
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 57 1 lap     1
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 57 1 lap     1
16 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 57 1 lap     1
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 57 1 lap     1
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 57 1 lap     2
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 56 2 laps     1
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 56 2 laps     1
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Türkiye GP

Önceki haber

Canlı anlatım: Türkiye GP
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

17 dk
2
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

1 g
3
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
4
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

2 Nis 2020
5
Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

4 g
Son Haberler
Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
F1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

17dk
Canlı anlatım: Türkiye GP
F1

Canlı anlatım: Türkiye GP

2 s
Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

2 s
Türkiye GP öncesi: Yarış gridi
F1

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

3 s
Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
F1

Türkiye GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

3 s
Son Videolar
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi 01:05
Formula 1
23 s

Türkiye Grand Prix'si Start Gridi

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı 00:30
Formula 1
9 Eki 2021

Hamilton, Türkiye GP'de 10 sıra grid cezası aldı

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
7 Eki 2021

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
7 Eki 2021

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
7 Eki 2021

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı" Türkiye GP
Formula 1

Sainz: "Sıralamalardaki 'garip' planımız işe yaradı"

Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım" Türkiye GP
Formula 1

Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım"

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu! Türkiye GP
Formula 1

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Formula 1'i tanıyalım: Yakıt
Formula 1 Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Yakıt

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?
Formula 1 Formula 1

Honda F1'den neden ayrılıyor ve Red Bull hangi motoru kullanacak?

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Son Haberler

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: İstanbul Park'ta Bottas kazandı, Hamilton beşinci oldu!

Canlı anlatım: Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Türkiye GP

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP öncesi: Yarış gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.