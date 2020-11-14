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Formula 1 / Türkiye GP / İstatistikler

Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi

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Türkiye GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Türkiye GP sonrası takım arkadaşlarının birbirlerine karşı sıralamalarda ne durumda olduklarını sizler için derledik.

Aşağıdaki tablolar oluşturulurken grid cezaları gibi durumlar dikkate alınmadan, doğrudan pilotların sonuçları hesaba katıldı. Teknik sorun nedeniyle geride kalınma olduysa bunlardan bahsedildi.

Mercedes

Lewis Hamilton

10-4

Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (Islak) 4
(+1,428 Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 Q3)
1 United Kingdom Büyük Britanya

2

(+0,313 Q3)
2
(+0,063 Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 Q3)
1 Italy Toskana

2

(+0,059 Q3)
1 Russian Federation Rusya

3

(+0,652 Q3)
2
(+0,256 Q3)		 Germany Eifel

1
1 Portugal Portekiz

2

(+0,102 Q3)

2

(+0,097 Q3)

 Italy Emilia-Romagna

1

6

 Turkey Türkiye (Islak)

9

(+0,698 Q3)

 

Ferrari

Charles Leclerc

11-3

Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermark (Islak) 10
6
(+0,043 Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Büyük Britanya 10
(+0,912 Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 12
(+0,369 Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 Q1)
5 Italy Toskana

14

(+0,534 Q2)
11 Russian Federation Rusya

15
(+0,370 Q2, KazaQ2)
4 Germany Eifel

11
(+0,498 Q2)
4 Portugal Portekiz

15

(+0,552 Q2)
7 Italy Emilia-Romagna

14

(+0,368 Q2)

14

(+1,527 Q2)

 Turkey Türkiye (Islak)

12

 

Red Bull

Max Verstappen

14-0

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermark (Islak) 7
(+0,522 Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 Q2)
3 United Kingdom Büyük Britanya

12

(+0,401 Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

9
(+0,493 Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 Q3)
3 Italy Toskana

4

(+0,445 Q3)
2 Russian Federation Rusya

10
(+1,141 Q3)
3 Germany Eifel

5
(+0,485 Q3)
3 Portugal Portekiz

6

(+0,533 Q3)
3 Italy Emilia-Romagna

6

(+0'396 Q3)
2 Turkey Türkiye (Islak)

4

(+2,393 Q3)

 

McLaren

Carlos Sainz

7-7

Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (Islak) 6
(+0,254 Q3)
9
(+0,061 Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 Q3)		 United Kingdom Büyük Britanya 5
13
(+0,198 Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 Q3)
9 Italy Toskana

11

(+0,118 Q2)
6 Russian Federation Rusya

8
(+0,297 Q3)
10
(+0,251 Q3)		 Germany Eifel

8
7 Portugal Portekiz

8

(+0,005 Q3)

10

(+0,097 Q3)

 Italy Emilia-Romagna

9

13

(+0,465 Q2)

 Turkey Türkiye (Islak)

11

 

Renault

Daniel Ricciardo

13-1

Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 Q2)
8 United Kingdom Büyük Britanya

9
(+0,200 Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

11
(+0,375 Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 Q2)
8 Italy Toskana

10

(+0,054 Q2)
5 Russian Federation Rusya

7
(+0,260 Q3)
6 Germany Eifel 7
(+0,019 Q3)
10 Portugal Portekiz

11

(+0,133 Q2)
5 Italy Emilia-Romagna

12
(+0,248 Q2)
5 Turkey Türkiye (Islak)

7

(+1,027 Q3)

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

12-2

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermark (Islak) 14
(+0,973 Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 Q1)
11 United Kingdom Büyük Britanya 14
(+0,243 Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 16
(+0,728 Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 Q2)
12
(+0,015 Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 Q2)

16

(+0,197 Q1)

 Italy Toskana 12

9

 Russian Federation Rusya 12
(+0,110 Q2)

12

 Germany Eifel 13
(+0,072 Q2)

9

 Portugal Portekiz

13

(+0,361 Q2)

4

 Italy Emilia-Romagna

8

(+0,194 Q3)

15

 Turkey Türkiye (Islak)

17
(+3,491 Q1)

 

Racing Point

Sergio Pérez

8-3

Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 13
4
(+0,168 Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 Q3)
6 Italy Toskana

7

(+0,045 Q3)
4 Russian Federation Rusya

13
(+0,326 Q2)
5 Portugal Portekiz

12

(+0,497 Q2)
11 Italy Emilia-Romagna

15

(+0,433 Q2)

3

(+1,556 Q3)

 Turkey Türkiye (Islak)

1

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
13
(+0,065 Q2)		 United Kingdom Büyük Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 6
(+0,346 Q3)

Sergio Pérez

1-0

Nico Hülkenberg
9 Germany Eifel 20
(+0,901 Q1)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen

8-6

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (Islak) 19
(+0,559 Q1)
20
(+0,108 Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 Q1)		 United Kingdom Büyük Britanya 17
20
(+0,060 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 Q1)
13 Italy Toskana

17

(+0,161 Q1)
20
(+0,673 Q1)		 Russian Federation Rusya

17
19
(+0,385 Q1)		 Germany Eifel

14
16 Portugal Portekiz

17

(+0,122 Q1)
18 Italy Emilia-Romagna

20

(+0,255 Q1)
8 Turkey Türkiye (Islak)

10

(+4,481 Q3)

 

Haas

Kevin Magnussen

7-7

Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (Islak)

-

 
16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 Q1)
16 United Kingdom Büyük Britanya 19
(+0,485 Q1)
17
(+0,717 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 Q1)

20

(+0,476 Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 Q1)

20

(+0,279 Q1)

 Italy Toskana 15

18

(+0,089 Q1)

 Russian Federation Rusya 16

15

 Germany Eifel 16
(+0,321 Q1)

19

(+0,144 Q1)

 Portugal Portekiz 18

17

(+0,021 Q1)

 Italy Emilia-Romagna 16

16

 Turkey Türkiye (Islak)

19

(+4,902 Q1)

 

Williams

United Kingdom George Russell

14-0

Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermark (Islak) 18
(+1,388 Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 Q2)
15 United Kingdom Büyük Britanya

20
(+0,973 Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

18
(+0,673 Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 Q1)
18 Italy Toskana

19

(+0,088 Q1)
14 Russian Federation Rusya

19
(+1,046 Q1)
17 Germany Eifel

18
(+0,248 Q1)
14 Portugal Portekiz

20

(+0,846 Q1)
13 Italy Emilia-Romagna

19

(+0,227 Q1)
18 Turkey Türkiye (Islak)

20

(+11,594 Q1)
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon İstanbul Park
Editör Fabien Gaillard

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