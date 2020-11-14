Türkiye GP sıralama turları kırmızı bayrakla durduruldu!

Sıralama turları başladıktan saniyeler sonra piste yeni bir yağmur dalgası geldi ve seans ilerledikçe yağmurun şiddeti arttı.

Şartlar oldukça kötüydü ve sürücüler pistin çeşitli bölümlerinde spin attılar. Ayrıca görüş de oldukça kötüydü.

Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu ve şimdilik ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Şu anda pistte sağanak yağmur var ve hava durumunun ilerleyen dakikalarda da aynı kalması bekleniyor.